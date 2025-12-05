石一佑揭6.49億地下道爛尾 新北捷運局終止契約扣7400萬

248251205a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北捷運環狀線位於板橋的新埔民生站周邊為人車流量大區域，新北市府考量行人安全，原於109年動工興建跨越民生路的地下道。工程歷經5年仍未完工，總金額更從原定3.98億元追加至6.49億元。新北市議員石一佑今（5）日召開記者會，痛批此爛尾工程廠商早已落跑，質疑新北市府監督失能，並要求研議「還路於民」。新北捷運局則回應已於4日終止契約，並將追究廠商責任。

石一佑指出，該工程連續5年都以「明年完工」回應民意，但至今仍是爛尾，現場工程圍籬空擺，不僅嚴重影響店家營業，更阻礙捷運出口動線，人來人往的民生路被迫成單向道，造成人車爭道並引發龐大民怨。她經團隊調查揭露，居民早在8月就發現工地無人施工，承包商萬德營造公司的現場監工主任及技師已在9月、10月離職，工地形同擺爛。

石一佑追查更發現，萬德營造早因經營不善，8月起就未給下游包商經費，甚至被下令斷水斷電，但捷運局竟直到11月才首次發函催告，期間到底怎麼監工令人生疑。她質問，光是今年工程就以新增電扶梯、地質條件落差等名義追加2次預算，總金額暴增至6.49億元，在包商落跑且財務出現問題的情況下，市府是否知情？如何處理損失賠償？她同時擔憂6月滲水緊急灌漿後，後續的結構安全問題如何保障與賠償。石一佑分析，此地下道必要性極低，希望市府能夠正面回應爛尾工程如何繼續，並研議還路於民。

對此，新北捷運局長李政安表示，萬德營造自10月24日起無故未進場，經3次通知仍未改善，工程進度落後34%，情節重大，局方已於4日終止契約。他說，工程款、保留款及履約保證金合計超過7400萬元均已扣留，後續將向廠商追究差額損害，保障市府權益。

李政安補充，目前仍有4.17億元尚未施工估驗，工程經費增加主要包含增設電扶梯、監測儀器，以及為強化開挖安全所追加的雙環塞工項。他強調，6月滲漏水後已委請第3方技師與土木技師公會介入，鑑定結果顯示結構安全無虞；後續所有損鄰修復也將由捷運局全權負責。為降低對交通衝擊，東側工區預計12月10日退縮圍籬恢復道路使用，西側工區亦同步辦理回填與退縮作業。

照片來源：新北市議員石一佑提供

