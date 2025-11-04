石一佑火力全開質詢六大議題 質疑新北只蓋殼不顧民生

（記者陳志仁／新北報導）新北市議員石一佑今（4）日於市政總質詢中，針對板橋醫療園區停滯、非洲豬瘟防疫應變、泰板輕軌設站不足、小巨蛋BOT屢流標、敬老卡制度僵化、防火巷安全死角等多項攸關民生的議題，要求市府團隊正面回應，強調新北市不能只蓋城市外殼，卻讓人民生活困在不便與不安當中。

圖／石一佑指出，校園緊急求救鈴原為保障學童安全的重要設施，卻有學校反映設置地點偏遠、系統通報不確實，恐錯失救援黃金時間。（記者陳志仁攝，2025.11.04）

石一佑指出，板橋醫療園區BOT案停滯，凸顯新北醫療資源長期落後六都，據醫策會資料，新北每張病床需服務309人、每位醫師服務772人，皆為六都之末，板橋人口逾55萬，醫療量能嚴重不足；直言市府招商不順，不僅是受健保總額管制影響，「權利金設定過高」亦是重要因素，並建議市府檢討招商條件，將長照需求納入規劃，避免板橋市民長期「看病跑台北」

對此，新北市長侯友宜回應，將重新檢視計畫並與健保署持續討論鬆綁新建醫院限制；衛生局長陳潤秋補充，原規劃設立499床急性一般病床，但因總額管制及床位限制，導致投標業者退出，目前正積極溝通爭取床位彈性。

針對新北小巨蛋BOT案屢流標，石一佑抨擊市府欠缺招商誠意及土地整合緩慢，導致民間投資卻步，提醒板橋作為新北門面，小巨蛋應成為兼具文化、運動、生活的城市地標；侯友宜、體育局長洪玉玲說，第一次招標廠商的企畫書與原公告內容有差異，透過徵審不給予列為最優申請人，第二次確實無申請人投件，目前正調整招商方式，已拜訪13家潛在廠商，預計12月第三度招標。

泰板輕軌設站爭議，石一佑批市府仍以舊資料評估運量，未反映近年人口增長，要求重新評估環河西路增設站點，避免社后地區成交通孤島，強調「交通建設應為未來十年規劃，而非困在舊數據」；此外，也關注非洲豬瘟疫情衝擊，質疑新北市編列的1,500萬元加碼補助是否真正到位，呼籲市府提出完整振興方案，同時嚴堵廚餘餵豬防疫破口。

在長者福利部分，石一佑建議將敬老卡點數歸零期限放寬為每三個月一次，並開放使用於購買鮮乳及營養品，促進長者健康；石一佑也提及白沙屯媽祖首次大規模遶境進入新北市區，肯定市府跨局處努力，呼籲信仰是文化、治理是責任，市府建立完整配套，讓宗教活動能與地方經濟、城市治理共榮發展。

