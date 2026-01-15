石一佑爭取380萬翻新 新北板橋玫瑰公園親子遊樂場完工

248260115a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市板橋區玫瑰公園為在地居民休憩的核心場所，因園內設備及遊具老舊，市議員石一佑積極向市府反映並推動380萬經費進行翻新，將遊具與地坪全面重新打造。隨著工程順利完工並正式開放，熟悉的公園迎來全新樣貌，她對此感到非常開心，因為終於有一座全新的親子遊樂場能讓里民使用了。

翻新後的玫瑰公園設計多元，除了設置適合幼齡孩童的開放式滑梯，更融合攀爬網、攀岩塊、獨木橋及互動遊戲板等元素，挑戰孩子的肢體協調力。為了強化安全防護，區公所特別鋪設安全彈性地墊，大幅提升緩衝保護性能，讓家長陪伴孩子遊玩時更加安心。

石一佑指出，看到全新的遊戲親子公園落成，心情非常喜悅。這些設施不只能滿足家長與孩子的遊戲需求，更能透過公共空間凝聚左鄰右舍的情感。她特別感謝景觀處及區公所的執行，讓板橋出現更優質的親子場域，強調能讓孩子更好，看到成果真的太開心了。

這座全新遊樂場的啟用，象徵地方與市府團隊共同優化休閒環境的成果。石一佑強調，未來將持續關注公共設施的維護與更新，確保市民能擁有安全、高品質的休憩空間。透過硬體設備的升級，讓社區公園不僅是運動場所，更是鄰里間交流與孩子快樂成長的空間。

照片來源：新北市石一佑臉書翻攝

