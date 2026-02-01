矽光子列車發動 汎銓董座柳紀綸：2026年起年年豐收

汎銓科技今日舉辦年終尾牙。

半導體檢測分析大廠汎銓科技(以下簡稱汎銓,股票代號 6830)於今日舉辦年終尾牙盛會，汎銓柳紀綸董事長表示，2025年不僅是汎銓深耕半導體檢測分析領域滿二十載的重要里程碑，更是完成全球化佈局的關鍵一年，隨著台灣、大陸、美國及日本等四大半導體重鎮的12個廠區佈局到位，且自2025年下半年起，單月營收頻創歷史新高，顯示新一輪成長期已經啟動。展望2026年，隨著新廠產能自3月起陸續開出，加上針對矽光子(CPO)領域從檢測分析服務延伸至設備銷售，汎銓有望迎來「年年豐收」的營運榮景。

回顧2025年，汎銓不僅迎來創業20週年的成年禮，更在充滿挑戰的國際局勢中，展現了強大的執行力。汎銓已成功完成全球營運版圖佈局，目前在台灣、大陸、美國及日本等地合計擁有12個營運據點，且為了展現永續經營的決心並降低營運成本波動，其中多處廠區均為汎銓自購資產。此外，受惠於半導體相關客戶對於先進製程、先進封裝等研發需求強勁，加上海外佈局效益陸續發酵，汎銓2025年下半年營收動能顯著增溫，連續多月締造歷史新高記錄，凸顯汎銓具備獨步全球領先檢測分析專利、精密分析工法深受客戶信賴，也展現汎銓在半導體供應鏈中不可或缺的地位，正式宣告營運進入全新成長軌道。

汎銓對未來營運成長深具信心，隨著前期投入的資本支出陸續轉化為實質產能與營運貢獻，今年3月起各個新建廠區將開始明顯貢獻業績，再加上隨著AI人工智慧應用遍地開花，美系AI晶片大廠委案需求明顯增加，並已主動提出擴大專區合作的需求，透過客戶直接進駐廠內的方式，不僅能深化技術合作，亦為汎銓營運注入新成長動能，在產能擴充與大客戶加持的雙重引擎驅動下，2026年起將正式步入「年年豐收年」。

除了核心的材料分析(MA)檢測服務外，汎銓在技術創新與商業模式上也迎來重大突破，因應AI傳輸速度需求激增，矽光子技術已成為半導體產業的下一個兵家必爭之地。汎銓洞燭機先，已正式成立「矽光子工程處」，全力衝刺相關商機。憑藉汎銓具備深厚的檢測分析技術底蘊，已成功自主研發並組裝完成3台矽光子分析設備，且相關技術已順利取得台灣及日本專利。對汎銓更具戰略意義的是，將不再侷限於檢測分析服務供應商的角色，而是應客戶強烈需求，規劃進一步推出適用於量產端(PD)與品質驗證(QA)使用的矽光子測試設備，透過「服務＋設備」的雙軌營運模式，擴大市場打擊面，為未來營運增添強勁的新動能。

在追求營運成長的同時，汎銓亦不忘落實ESG永續經營理念，致力於打造幸福企業，在員工福利上向來不手軟，每年提供的員工旅遊補助高達每人每年3至5萬元，不僅如此，汎銓宣布自今年起正式啟動執行員工持股信託計畫，依員工個人財務能力自由選擇每月自薪資提撥金額，而公司相對提撥100%的獎勵金，此舉等同於為員工進行「額外加薪」，讓員工轉化公司股東，共享營運碩果，且透過定期的薪資提撥與公司對等獎勵，不僅能保障員工退休生活，更能激勵同仁向心力，達到留才與攬才的雙重效果。

汎銓堅信，優質的人才是公司持續創新的基石，透過全方位的福利升級，將不僅提升員工滿意度，更能凝聚團隊共識，攜手共創下一個輝煌的20年！



