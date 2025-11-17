矽光子又成為寵兒！光聖漲停歷史高1090元 聯亞要動了！

文 ‧ 洪崇晏

光聖(6442)又再一次示範，千金難買早知道。誰能相信9月初剛上千金的光聖能連跌一個月，一度跌破800大關，又在10月與11月進行大反攻，一度又上千金又被擊落，但本刊曾分享，在AI類股龍頭股都能站穩千金的情況下，光聖上千金且站穩就只是時間的問題，800以下有機會買，沒買，那就只能眼睜睜看他可能攻上1200元甚至1500元關卡，散熱大廠-奇鋐(3017)已經示範過從400元漲到1500元的奇蹟，在未來光進銅退的趨勢下，光通訊與CPO產業將迎來一波高速成長，透過光傳輸，也將不再產生更多熱能，更能節省電力耗損並有助AI的蓬勃發展。

今年，全球規模最大的主權基金：挪威政府全球養老金基金（GPFG）在最新公布的半年持股名單顯示，該基金除了延續對台積電、聯發科等科技權值股的深度持有外，更明顯加碼矽光子、光通訊。

上半年明顯將資金導向矽光子與AI伺服器散熱相關族群。從光通訊領域來看，波若威(3163)、華星光(4979)、上詮(3363)、聯亞(3081)以及光聖(6442)等五家企業，成為被大舉加碼的焦點，被法人稱為「光通訊五強」。光聖長期供應美國前三大雲端服務商的光纖設備，今年更奪下馬來西亞AI資料中心標案。

聯亞則是少數能供應800G矽光子雷射的廠商，在磊晶技術上居領先地位；上詮獲台積電青睞，入列其矽光子生態圈並積極推動CPO（共同封裝光元件）計畫；波若威則在輝達今年的GTC大會上被點名合作，成為市場矚目的光通訊新星；至於華星光，則透過與邁威爾的合作，積極開發高速光收發模組，鎖定800G甚至1.6T的應用需求。這些企業不僅在各自的技術領域表現突出，更因緊密銜接全球AI巨頭的供應鏈而顯得舉足輕重。

原就持有的光聖（6442）：持股比重從1.17%增至3.27%。聯亞（3081）：持股比重從3.16%增至4.86%。新增持有：波若威（3163）：持股比重0.59%。上詮（3363）：持股比重1.41%。華星光（4979）：持股比重1.29%。

光聖已經率先表態，洗盤已久的聯亞，相信也會在不久的將來噴出，過532元高點可以期待。

光 聖 日 K 線 圖 ( 圖 片 來 源 : Y a h o o 股 市 )

