矽光子旺！上詮、惠特飆漲停 帶動多檔齊揚

▲矽光子族群成為近期台股盤面焦點，上詮、惠特、立碁狂飆漲停。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 矽光子發威！台股今（3）日大漲，其中，矽光子族群成為近期的盤面焦點，上詮、惠特、立碁狂飆漲停，且三檔個股皆創下歷史新天價，連帶波若威、華星光也齊漲，氣勢如虹。

矽光子族群近期漲勢猛烈，包含光聖、波若威、聯亞、華星光、光環、聯光通等個股都因漲勢過猛或當沖率過高，因此遭列為注意股，不過列為注意股似乎未能壓下矽光子的氣焰，反倒越燒越烈，今日更是漲勢再起。

上詮早盤急拉漲停，股價鎖死在418元，漲幅高達10%、惠特早盤一路走高，午盤也攻上漲停板、立碁也同樣走高，亮燈漲停，截至午盤成交量有超過2.3萬張，買盤踴躍。

廣告 廣告

而波若威、華星光、聯鈞也都齊漲，華星光漲逾2%、波若威及聯鈞也都有超過1%的漲幅。

美國IC設計大廠Marvell昨日宣布以32.5億美元現金加股票方式，收購矽光子新創公司Celestial AI，後續在Celestial達成營收目標後，將再獲得額外20億美元。

此次收購Marvell鎖定Celestial的矽光子互連技術，進一步強化其在AI數據中心連接領域的競爭力。此外，Marvell也同時與亞馬遜發行了一份股票認股權證，鎖定了未來的潛在訂單，被市場解讀爲關鍵客戶對該次收購的強力背書，該消息也延續了台股矽光子族群的強勢表現。

上詮總經理胡頂日前於法說會表示，矽光子產品線已推進至1.6T規格，共同封裝光學（CPO）產品產線正建置中，預計2026年送樣系統廠。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

矽光子熱！波若威10月每股賺0.14元、由虧轉盈 上季EPS年增9.3倍

國發會主委葉俊顯：矽光子開發 經濟部原則規劃落腳高雄

解決AI吃電困境 龔明鑫點名矽光子、量子運算是關鍵