矽光子狂潮引發降溫令！光聖、聯亞遭打入處置 博士旺「刑期」出爐

台股近期多頭氣勢強勁，尤其在矽光子與半導體供應鏈的助攻下，部分熱門股漲勢驚人。為了防止市場過熱並維持交易穩定，證交所與櫃買中心今（3）日發布最新處置名單，共有 3 檔強勢股被列為「處置股」，包括甫晉升千金股的聯亞（3081）、矽光子指標股光聖（6442）及半導體業者博士旺（3555），處置期間自 2 月 4 日起至 2 月 26 日止。

矽光子雙嬌受限：光聖、聯亞同步進榜

隨著 2026 年高效能運算需求噴發，矽光子族群成為資金焦點，但也因股價波動過大觸發監管機制：

* 光聖（6442）：每 5 分鐘撮合

光聖今日表現搶眼，大漲 120 元，收在 1830 元。根據證交所數據，光聖在近 10 個營業日內有 6 次注意紀錄，近 6 日漲幅逼近 36%，價差高達 400 元。儘管基本面受看好，但其股價淨值比（P/B）超過類股平均四倍，且本益比高達 93 倍，反映市場對其未來成長性已高度預期。

* 聯亞（3081）：加重處置！每 20 分鐘撮合

聯亞今日強勢攻上漲停，以 1095 元天價風光入列「千金俱樂部」。然而，由於聯亞在過去 30 個營業日內曾被處置，此次屬於「累犯」，處置力道加重，改採人工撮合且每 20 分鐘才撮合一次。聯亞近 60 個營業日漲幅達驚人的 162%，投資人未來三週將面臨更嚴苛的流動性測試。

半導體博士旺：短線漲勢凌厲遭監管

半導體股博士旺（3555）今日盤中一度觸及 135 元漲停板，雖終場因獲利了結賣壓湧現，收盤漲幅收斂至 1.63%，收在 125 元，但因連三日被列為注意股，且 6 日內累積漲幅達 38%，被櫃買中心列入處置。明起採取每 5 分鐘撮合的人工分盤交易。

