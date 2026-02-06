矽光子飆股「雍智科技」遭列名單 處置到3/4

櫃買中心於今（6）日正式公告，將雍智科技（6683）列入處置名單。（示意圖／翻攝自Unsplash）





上櫃矽光子概念股雍智科技（6683）因近期股價波動劇烈，櫃買中心於今（6）日正式公告，將其列入處置名單。處置期間將從下週一（9日）開始，一路持續到3月4日止。

雍智科技遭列處置名單

櫃買中心指出，曾在最近30個營業日內對雍智科技發布處置，又因連續3個營業日達被列為注意交易資訊，因此被列入處置名單，並從下週一改以人工撮合方式執行作業，每20分鐘撮合一次。

雍智科技今日的股價走勢相當驚險。早盤一度殺至跌停板630元，不過在中場過後，買盤湧入強力拉升，股價上漲8元，以708元作收，漲幅達1.14%。

