矽光子＋電子紙 沛亨雙引擎起飛 迎年底作帳潮
文 ‧ 杜立羽
沛亨(6291)受惠於AI資料中心高速傳輸需求增加，光纖相關產品已成為公司最主要的成長動能之一，市場重心正全面加速轉向光通訊架構，為公司營運帶來實質的成長動能，整體稼動率已呈現滿載，因應客戶明年的大量訂單，正積極與供應商洽談，預計將會進行較大規模的擴產，以滿足客戶所需。另外相關光纖應用也在無人機市場崛起，如今產品以正在送樣驗證當中。
沛亨為振曜(6143)集團旗下的子公司，雙方透過投資與資源整合，沛亨主要提供網通、IC內建與周邊應用方案，振曜則導入電子紙與電子閱讀器相關產品，雙方在廣告機與POS機等應用領域攜手合作，共同推廣電子紙解決方案，擴大商用顯示應用版圖。
振曜日前在法說會中表示，目前看好明年在電子閱讀器、廣告看板、子公司三大支柱同步成長，電子閱讀器相關訂單已看至明年第1季，季增兩成，電子廣告看板出貨將較去年倍數成長，目標挑戰1.5萬台，將可望同步帶動整體集團獲利營收提升，成為年底可關注的集團作帳行情之一....閱讀更多
