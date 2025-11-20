矽光子CPO檢測熱！光焱看好明年下半年挹注營收 Q4估重返動能

【記者呂承哲／台北報導】光焱科技（7728）20日於櫃買中心舉行業績發表會，公布 2025 年第三季營收為 6373 萬元，季減 19.19%、年減 39.59%，主因受到國際關稅情勢與科研預算遞延影響。然而，公司單季毛利率依舊高達 65.6%，突顯產品具高度技術含量與市場競爭力，每股盈餘（EPS）為 0.65 元，前三季累計 EPS 達 1.85 元。隨著矽光子（Silicon Photonics）與共同封裝光學（CPO）檢測新品陸續開花結果，預期明年下半年將對營收帶來顯著挹注。

光焱指出，公司毛利率長年維持高檔，過去五年亦呈現穩健上升，顯示產品能持續解決客戶痛點並反映技術價值。公司預估，在匯率維持新台幣 30.8 元兌 1 美元的前提下，第四季合併營收可望重返季增、年增雙成長，毛利率也將維持在 60% 以上。

在合作布局方面，光焱與宜特攜手開發矽光子與 CPO 檢測設備，打造橫跨設計、製程到封裝驗證的一站式量測平台。公司並正式推出新一代 Night Jar 矽光子晶圓測試系統，可直接外掛於各國際品牌探針台，無須改動既有設備，協助客戶加速除錯、提升良率。此策略有效降低導入風險、提高採用意願，目前已成功取得訂單，驗證進度持續推進中。光焱透露，目前導入客戶主要以矽光子CPO發展較快的晶圓代工大廠，以及IC設計廠商等。

光焱說明，依晶圓代工大廠提出的矽光子 CPO 量產需求，Night Jar 已被定位為 SOIC 封裝前的前段光學篩選關卡。系統支援光子積體電路（PIC）與電子積體電路（EIC），可應用於異質整合流程中的量產導入、封裝檢測與製程監控。

Night Jar也能與產線或研發實驗室既有的光耦合探針台整合升級，在晶圓級執行 WAT 與 CP 測試，於先進封裝或 CPO 組裝前先行把關。透過全新的光學引擎，系統可在探針台上進行非破壞性的高光譜成像檢測，精準觀察波導與耦合結構中的光子溢漏與損耗位置，協助客戶提前發現問題、提升整體製程效率。

光焱指出，半導體事業部多項產品已完成開發並進入客戶端驗證，預期Night Jar明年下半年將對營收帶來顯著挹注，並看好未來三年此事業部的營收貢獻比重將超越科研事業。公司坦言，今年科研市場受國際關稅與中國地方政府預算遞延衝擊，科研客戶下單動能趨緩，目前科研事業部仍有逾半客戶來自中國市場。

展望後市，光焱將持續推進矽光子 CPU 檢測、量測平台以及半導體新品布局，期望在設計、製造到驗證的完整鏈結下，於 AI、CPO 與高速光通訊產業鏈中取得更大市占。公司強調，隨著資料中心用電成本持續攀升、矽光子應用快速滲透，高精度、可客製化的量測解決方案需求將更為殷切，也將成為光焱未來三年最重要的成長動力。

