矽和平峰會才登場！美軍攔截中共貨輪 七國聯手圍堵中國出口主導模式

美國於 12 日召開首屆「矽和平峰會」。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 據《大紀元新聞網》今 ( 18 ) 日報導，美國近日召開首屆「矽和平峰會」，由美國、日本、韓國、新加坡、以色列、英國及澳洲簽署「矽和平宣言」，以運算能力、晶片、關鍵礦產與製造業為核心，建構 AI 時代的新型七國同盟，強化經濟安保並遏制中國出口主導模式。峰會同時引發對台灣角色、中東與印太安全、美方制裁行動及拉丁美洲外交轉向的關注。

美國、日本、韓國、新加坡、以色列、英國與澳洲近日舉行首屆「矽和平峰會」，並共同簽署「矽和平宣言」（Pax Silica），宣示建立以矽供應鏈為核心的戰略合作架構，因應 AI 時代的產業與安全挑戰。歐盟、荷蘭及阿聯酋亦出席相關會議。

美國國務院次卿赫爾柏格（Jacob Helberg）在社群平台 X 表示，這是一項為 AI 時代打造的夥伴關係，各國首次將運算能力、晶片、關鍵礦產與製造業視為共同戰略資產進行組織合作，該同盟將在角色上相當於工業化時代的七國集團，兼具產業政策與經濟安保功能，並在同盟國間保持步調一致，遏制中國出口主導模式的擴張。

美國國務院次卿赫爾柏格（Jacob Helberg）。 圖：翻攝自維基百科

與此同時，區域安全情勢亦出現新動態，《華爾街日報》 12 日披露，美軍特種作戰部隊於 11 月在印度洋攔截一艘自中國前往伊朗的貨輪，並沒收、銷毀船上軍民兩用物資，以阻止伊朗重建軍武導彈。美軍印太司令部、中國與伊朗皆未對相關報導發表評論。此外，美軍近期扣押委內瑞拉油輪，白宮計畫沒收其石油，並擴大打擊遭制裁國家所使用的「影子船隊」，伊朗與委內瑞拉均為中國石油主要供應來源，美國國會對此行動表示讚賞。

報導指出，在外交層面上，《路透社》 11 日報導，中華民國外交部次長吳志中於 12 月密訪以色列，是否涉及敏感軍事技術合作，消息人士未透露細節，外交部亦不予置評。以色列媒體指出，台灣正嘗試與以色列建立技術聯盟，相關動向引發外界對台、美、以合作可能性的關注。

外交部政務次長吳志中日前秘密拜訪以色列。 圖：翻攝自 騰訊網 徐量

在法制與金融層面，美國兩院審議中的 2026 財年國防授權法要求美國政府於 180 天內、最遲一年內，公布中國高層官員及其相關代理人的資產情況，最快可能於近期通過並送交總統簽署。日本方面，首相高市早苗於 12 月 5 日依法公示個人財產，在中國網路引發討論。

日本首相高市早苗於 12 月 5 日依法公示個人財產，在中國網路引發討論。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

拉丁美洲方面，美國推動以國安戰略為核心的西半球政策，阿根廷政治走向親美，美國在對委內瑞拉施壓的同時，玻利維亞與宏都拉斯出現外交轉向。宏都拉斯親台派於 12 月大選勝出，主張恢復與中華民國邦交；玻利維亞保守派候選人於 11 月勝選成為新總統，結束逾20年的社會主義執政，恢復與美國外交關係，並於 9 日恢復與以色列邦交，審視先前與中國、俄羅斯簽署的條約。

