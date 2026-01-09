矽品半程馬拉松11日開跑 5千人齊聚二林展現AI戰略基地

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】全球知名封測大廠矽品精密將於11日舉辦第八屆冠名贊助「矽品半程馬拉松活動」，首度移師矽品二林廠起跑，預計吸引約5,000人參與，透過大型路跑活動深化企業運動文化，同時連結地方、展現矽品AI戰略基地布局。

矽品精密第八屆半程馬拉松11日首度在二林廠開跑，預計吸引5,000人參加，展現企業運動文化與AI戰略基地風采。（矽品精密提供）

矽品精密表示，「矽品半程馬拉松活動」已連續舉辦多年，從企業內部活動逐步擴大，成為結合健康運動與在地共榮的重要平台。本屆賽事首度以矽品二林廠為起終點，象徵二林廠作為矽品AI戰略基地的重要角色，也讓更多民眾透過路跑親身認識園區與周邊環境。

廣告 廣告

活動分為三大組別，包括半馬破風組（21K）、挑戰疾風組（10K）及樂活乘風組（6K），將於當日上午6點30分自二林廠二林大道陸續起跑，其中21K半馬組更由董事長蔡祺文親自領跑，為賽事揭開序幕。

為確保活動順利進行，主辦單位已於路跑路線沿線懸掛交通與安全公告，提醒用路人當日上午6點30分至10點30分期間配合交通管制與路況調整。

此外，矽品也特別邀請日本知名路跑網紅「Tomo Runs Taiwan!」首度來台開箱體驗矽品半程馬拉松，盼藉由社群影響力擴大活動能見度，讓更多國內外跑者與民眾看見矽品深耕地方、邁向智慧製造的企業願景。