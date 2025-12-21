矽品園遊會「騎寶馬」吸睛 捐款助彰化家扶迎馬年

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】半導體封測大廠矽品精密工業今（21）日在彰化家扶園遊會設置人氣攤位，除提供九宮格體驗挑戰，讓民眾挑戰投擲準度並贏得獎品外，更別出心裁準備了「騎寶馬美拍」活動，象徵新的一年運勢「一馬當先」、「馬到成功」。

矽品精密今年在家扶園遊會推出「騎寶馬」與九宮格挑戰活動，大小朋友同樂，攤位收益全數捐贈家扶兒。（矽品精密提供）

伴隨歡笑聲與節慶音樂，彰化家扶園遊會今（21）日熱鬧登場，其中矽品精密工業的攤位成為全場焦點。攤位以繽紛聖誕飾品妝點，掛滿閃亮彩球與應景小物，吸引大朋友、小朋友駐足拍照。最受歡迎的「騎寶馬美拍」活動，象徵新年運勢「一馬當先」、「馬到成功」，不少民眾排隊搶著與寶馬合影，希望將好兆頭帶回家。

廣告 廣告

除了拍照，攤位另一亮點「九宮格體驗挑戰」也嗨翻全場。民眾需將小球投入指定格子，挑戰投擲準度，成功連線即可把獎品帶回家。現場笑聲、加油聲不斷，大小朋友互相比拼手氣與技巧，氣氛熱鬧溫馨。

矽品精密今年在家扶園遊會推出「騎寶馬」與九宮格挑戰活動，大小朋友同樂，攤位收益全數捐贈家扶兒。（矽品精密提供）

矽品精密表示，今日攤位所得將全數捐贈給彰化家扶中心，期望透過活動陪伴家扶兒歡度聖誕，也為即將到來的2026馬年注入滿滿祝福。活動中，矽品志工與家扶兒互動拍照、玩遊戲，讓公益與歡樂同時在園遊會中蔓延。

活動中，矽品志工也親自與家扶兒互動，分享聖誕喜悅，讓園遊會不僅充滿歡樂，也注入溫馨公益力量。此次活動不僅帶給民眾聖誕樂趣，也讓公益力量深入人心，現場處處可見親子互動的笑容，以及志工與孩子們的溫暖交流，呈現出濃厚節慶氛圍。