矽品家族馬拉松在中科二林 5000人參與

〔記者顏宏駿／彰化報導〕半導體封測大廠矽品精密彰化縣中科二林廠傳喜訊，目前已有3500名員進駐，總投資規模從原先預計800億元突破千億元，預計明年前共蓋5座廠，員工達7000人。今天該公司在二林中科園區舉辦「矽品半程馬拉松活動」，來自矽品精密全台各廠的員工和在地民眾共5000人參與，董事長蔡祺文率領起跑，宣示二林廠將成為矽品AI戰略基地，象徵矽品封測長跑賽道邁向AI新紀元。

矽品精密表示，二林廠開發面積達27公頃，P1廠前年12月18日落成啟用，未來全區有5幢廠區大樓，目前第一、二廠區已正式生產，員工約3500人，2027年前總投資額達千億元，員工數可達7000人。矽品中科二林廠將成為，日月光投控董事長張虔生所說的「AI戰略基地」。該廠擁有AI先進封裝與自動化產線，是矽品作為全球供應鏈關鍵核心地位不可或缺的AI標竿領航基地。

矽品精密簡坤義行政長表示，矽品二林廠將是矽品面向未來的AI核心標竿廠，並與新竹、台中、彰化、雲林等地廠區聯動，將原本屬於都會區的高科技職缺帶進南彰，人才在地化是公司的終極目標，讓優秀的在地子弟不用離鄉背井，就能擁抱世界級AI科技舞台。

今天「矽品半程馬拉松活動」登場，共有5000多人參加，除了矽品精密高層外，縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑等人為這場賽事鳴槍起跑。王惠美表示矽品不僅為世界知名封測大廠，更持續在擴廠，讓彰化鄉親就近就能在家鄉找到好工作，帶來大量的工作機會。

此外，今日路線精心規劃途經木棉花道與自行車路線，沿途都可盡情欣賞彰化獨特的田園風光。盼透過大型路跑活動與在地共榮的同時。

