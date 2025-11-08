矽品星空電影院首度點亮雲林夜空 千人齊聚共享「Fun in好時光」公益盛宴
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】國際封測大廠矽品精密舉辦2025矽品星空電影院「Fun in好時光」大型公益電影活動，串聯雲林、彰化與台中三地共規劃4場免費戶外電影，於11/1(六)新庄國小、11/8(六)虎尾國小、11/22二林工商與11/29(六)潭子國小舉辦。活動結合公益、電影與家庭三要素，打造星空下露天影院結合週邊體驗活動，與在地民眾闔家同歡。
今年矽品虎尾廠正式運作後，首度於雲林舉辦大型回饋活動，11/8當天雲林縣縣長張麗善、虎尾鎮鎮長林嘉弘與矽品行政長簡坤義齊聚現場，與上千民眾共享美好時光，為地方注入溫馨正能量。張縣長肯定矽品精密對雲林的實質投資與地方回饋，認為面對AI浪潮與供應鏈重組的重要時刻，相信矽品精密選擇落腳雲林，不僅能獲得半導體產業「中台灣聯動便利」的地理優勢，更關鍵的是加速帶動雲林產業升級轉型，創造地方大量優質就業機會，為人才發展注入強心針，攜手地方共創榮景迎戰AI。
林鎮長對於矽品精密辦理大型公益免費活動，亦表示支持企業與地方共融，加上去年開始與鎮公所合作舉辦矽品優秀子弟獎學金，相信能為虎尾留住菁英人才，看見在地價值，今晚也是見證虎尾堅定邁向AI科技發展的新時代起點。矽品精密簡行政長則強調虎尾廠今年9月正式營運，成為矽品精密在雲林的重要據點，「在地深根，人才先行」，超前部署攜手虎科大與雲科大積極進行產學合作，辦理如職訓班與產學攜手班等職前課程，讓學生們透過「實戰級」的參訪與訓練課程機會，精準銜接未來就業職場，讓年輕人在家鄉就有機會進入半導體產業，激勵年輕世代返鄉或留鄉發展，並為雲林培養更多半導體產業關鍵人才。
矽品精密長期以來致力於社會公益與地方共榮，本次公益電影活動核心，在促進親子互動，放下手機凝聚家庭情感，與傳播公益的種子，讓愛與關懷持續傳遞。當天矽品精密特別邀請由雲林希望學園孩子組成的「幻藤戰鼓隊」，帶來充滿活力的太鼓精彩開場表演，為活動增添熱鬧活潑氛圍。
雲林家扶中心廖志文主任謝謝矽品提供表演機會，孩子們透過太鼓練習，消耗精力的同時，學會了堅持與努力，也挖掘潛能培養了才藝，而這些都是他們成長過程中不可或缺的重要養分。矽品精密特別挑選2024全球票房冠軍最受歡迎動畫片『神偷奶爸4』，帶給大小朋友們無限的歡樂與感動，活動下午五點開放免費入場，現場由小小兵與小矽小品超人氣公仔擔任迎賓大使，民眾還能參加多樣的公益互動體驗攤位、愛心摸彩、公益捐發票及美食兌換等活動，活動中此起彼落的歡呼聲、笑聲，讓整個夜晚充滿家庭的溫馨與樂趣。
當天所有公益所得及發票，全數捐予當日表演的公益團體，集結小愛心，成就大力量。矽品精密四場星空電影院活動預計提供約6,000位大小朋友共襄盛舉，與矽品一齊享受週末星空美好夜晚。
