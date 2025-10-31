矽品精密推動循環經濟獲資源循環績優企業金質獎肯定

▲矽品精密獲「環境部資源循環績優企業遴選-金質獎」，由廠務技術發展副處長黃任榆代表領獎。

【記者 廖美雅／台中 報導】AI浪潮加速了產業發展，企業兼顧產能與效率的同時，能源永續管理亦為重中之重，國際知名封測大廠矽品精密於今（31）日以創新「研磨(矽)廢水全回收利用技術」，獲環境部資源循環績優企業遴選-金質獎，透過此技術不僅具顯著節水成效，除此次獲獎的中科廠外，也已推廣至矽品其他廠區，預計每年將省69萬噸水，並達到每年317噸污泥全回收，所獲得高純度矽汙泥投入廢棄物再利用，也讓資源達到永續再生與循環經濟的意義。

矽品廠務處副總陳汶錡表示，在半導體封裝製程中研磨需大量用水，而研磨後的廢水所產生矽污泥一直以來都是廢棄物中的最大宗，且與客戶溝通製程減少與改用可再生或低污染性之原物料及減少製程產生的廢棄物，帶領團隊從矽污泥著手進行廢棄物再利用技術革新，不僅減少廢棄物產生，降低成本支出，更能實現節水與循環經濟的效益。

▲矽品精密「矽廢水全回收利用技術」，雜質去除率高達 99%以上，讓研磨廢水可接近全回收。

矽品表示此次獲獎主題為矽廢水全回收利用技術，以零化學藥劑的物理性過濾方法跨產業結合預敷技術(註)，經兩道過濾層後，分離出奈米級矽顆粒雜質，去除率高達 99%以上，讓矽廢水可接近全回收成效，並藉此獲得回收水與高純度矽污泥，此污泥經過全球唯一回收聲明標準(RCS)認證的公司，進行燒結及加工後之產品可投入綠建材、橡膠製品或塗料相關添加劑，其相關的再生製品，矽品除了購買再投入到矽品的廠區建設，自2022至今，已將這些通過SGS檢驗合格，不含塑化劑、重金屬的再製運動產品，提供給中彰雲地區14家偏鄉小學使用，實踐資源永續、循環再生與社會共融，達到循環經濟的理念。

▲「2025環境部資源循環績優企業遴選」獲獎企業大合照。

隨著極端氣候對地球環境的影響日益嚴重，企業在追求永續經營的同時也面臨著不可忽視的風險，矽品精密長期致力於各項環境永續行動，持續推動製程改善、節能推動與投資綠電等，並訂定各項減碳計畫。2024年矽品精密總節電量達122,341仟度，減少62,194公噸碳排放量，相當於160座大安森林公園碳吸收量。在水資源管理部分，雖產能持續擴充，但透過自行研發新技術，2024年整體取水量仍較前一年度下降了7.1%，同時通過ISO 46001水資源效率管理系統驗證。此外，矽品的廢棄物管理原則以『製程減量、資源循環、永續再利用』為原則，從源頭減量推動循環經濟避免產生更多垃圾，已實現每年非有害廢棄物回收再利用率高達100%，有效降低廢棄物處理對環境造成的負荷。矽品精密長期以來於環境友善保護方面，持續以技術創新、源頭減量與綠色能源投入等行動，積極應對全球氣候變遷挑戰，攜手各界推動資源循環與永續節能的行列，共同為地球的未來貢獻實質力量。（照片／記者廖美雅翻攝）