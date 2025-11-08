矽品精密虎尾廠投產 展開公益活動耕耘雲林
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）矽品精密在中部科學園區虎尾園區設廠，11月正式投產，已有500名員工進駐，並開始規劃斗六廠，兩廠預計帶來5000個工作機會。為落實企業社會責任，今天舉辦千人星空電影院。
矽品今天在虎尾國小舉辦2025矽品星空電影院「Fun in好時光」大型公益電影活動，雲林縣長張麗善、國民黨立委丁學忠與矽品行政長簡坤義等人齊聚現場，與上千民眾在星空下欣賞電影，為地方注入溫馨正能量。
簡坤義說，虎尾廠今年9月正式營運，11月正式投產，目前有500名員工進駐，帶動地方經濟，目前P2產線施工中，另外開始規劃斗六工業區的廠房，虎尾和斗六廠預計將為雲林縣帶來5000個工作機會。
簡坤義表示，公司攜手虎科大與雲科大積極進行產學合作，辦理職訓班與產學攜手班等課程，讓學生們透過參訪與訓練課，精準銜接未來職場，讓年輕人在家鄉就有機會進入半導體產業，並培養更多半導體產業關鍵人才。
張麗善指出，矽品精密已經正式營運投產，此次舉辦公益電影放映活動，給予肯定。期待斗六廠能盡速動土興建，且面對國際情勢下，雖對半導體產業有衝擊，但希望矽品能夠繼續在雲林投資、深耕。
矽品為落實企業社會責任，從去年起與雲林家扶中心合作，舉辦矽品優秀子弟獎學金等行動，回饋地方。目前也關注縣內經濟需關懷的家戶，安排專人進行訪視關心，期盼能夠為地方帶來正向力量。（編輯：謝雅竹）1141108
其他人也在看
鳳凰颱風逐日逼近 下週恐急轉衝向台灣｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播Tuhi Martukaw。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
國家海洋研究院最新調查 國人海洋保護意識提升、行動仍待落實
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 國家海洋研究院自112年起，每年進行全國性電話抽樣調查，平均訪問約2,000名公民。最新結果顯示近九成五的公民認同海洋保護重要性，但實際投入海洋行動者卻不到三成。台灣公民的海洋保護意識已呈現逐年提升的趨勢，顯示政府政策推動卓有成效，但多數仍屬「被動愛海」，因為怕被罰所以不破壞，而非主動出發、以行動愛海。 國家海洋研究...匯流新聞網 ・ 1 天前
雲林縣表揚114年度績優環保志工 共創淨零永續好環境
【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣環境保護局於今(8)日舉辦「114年度績優環保志（義）工與環保志（義）工隊及台灣好報 ・ 10 小時前
打破僵局！傳安世晶片出口已恢復 陸商務部：同意荷派員磋商
安世半導體供應爭端出現緩和跡象，荷蘭經濟部長卡雷曼斯日前發表聲明，稱未來幾天內，來自大陸的晶片將能送達歐洲和世界其他地區的安世客戶手中。對此大陸商務部今（8日）回應，目前尚未見到荷方實際行動，但同意荷經濟部派員來陸磋商。中天新聞網 ・ 10 小時前
矽品星空電影院首度點亮雲林夜空 千人齊聚共享「Fun in好時光」公益盛宴
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】國際封測大廠矽品精密舉辦2025矽品星空電影院「Fun in好時光 […]觀傳媒 ・ 8 小時前
全球央行購金熱潮不減 中國人行連12個月增持黃金
（中央社台北8日電）中國人民銀行最新資料顯示，截至10月底，中國黃金儲備達7409萬盎司，月增3萬盎司。這是人行連續第12個月增持黃金。中央社 ・ 7 小時前
陪同蕭副總統訪歐完成任務 林佳龍致謝總統與外交團隊
（中央社記者吳書緯台北8日電）副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，陪同出訪的外交部長林佳龍今天在社群平台發文，貼出與蕭副總統及駐歐盟暨比利時代表謝志偉的合照，「任務順利完成」。並向總統賴清德致謝、感謝為台灣一起奮戰的外交團隊。中央社 ・ 8 小時前
俄無人機飛彈襲擊烏克蘭 至少3死能源設施受損
（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭官員說，俄羅斯今天凌晨對烏克蘭發動無人機和飛彈襲擊，造成至少3人死亡，並損毀3個州的大型能源基礎設施。中央社 ・ 7 小時前
淋巴癌少年不放棄 立志考取心理諮商師
抗癌鬥士，從國小一年級持續到現在，大約十年，他叫做藍亞庭，是今年周大觀文教基金會、抗癌圓夢助學金得主。他才出生十個月、發現白血球異常，媽媽細心照料，沒想到還是在六、七歲時確診淋巴癌，從二期惡化到四...大愛電視 ・ 9 小時前
打造「斗六舊城文化園區」！修復12處文資建築 向中央爭取2.2億
雲林縣斗六市從清代開始就是縣內文化、行政中心，日治時期開始市街改正後，從圓環到永福寺的範圍被稱為斗六舊城區。縣府盤點舊城區共有12處文資建築。縣府文觀處說，為串聯文化節點，向中央爭取2.2億「再造歷史現場2.0」修復經費，盼打造「斗六舊城文化園區」。自由時報 ・ 1 天前
熬夜族注意！30歲陸男不睡覺狂打遊戲「智力退回3歲」
熬夜不只讓膚況變差，還可能傷大腦！大陸浙江寧波一名30歲男子，白天工廠上班，晚上就「報復性」玩手機，有時打遊戲打到凌晨天亮，長期下來竟導致腦膜炎，高燒昏迷，人搶救回來但智力卻退回到3歲。中天新聞網 ・ 14 小時前
颱風鳳凰逼近 台電提前盤點整備機具、人力 (圖)
中央氣象署預估颱風鳳凰最快10日將發布海上警報。台電屏東區處已提前召開颱風前整備會議，盤點搶修人員與設備機具等。中央社 ・ 7 小時前
美將革新裝備採購制度 提升武獲效能
記者賴韋廷／綜合報導 美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯7日在美國國防大學發表演說，宣示將對裝備採購制度啟動全面性改革，提升生產與交付速率，使美軍能加速取得新銳青年日報 ・ 4 小時前
比利時接收首艘新型獵雷艦 擔任任務指管中心
記者潘紀加／綜合報導 軍聞網站「Army Recognition」報導，比利時海軍3日在濟布魯治（Zeebrugge）海軍基地，接收新一代獵雷艦首艦「奧斯坦德青年日報 ・ 4 小時前
北港媽祖盃馬拉松 古佳倫、康立姿稱王封后
（中央社記者黎建忠台北8日電）2025北港媽祖盃全國馬拉松今天在雲林北港登場，逾萬名跑者齊聚北港牛墟，最終男、女馬拉松分別由古佳倫、康立姿奪冠。中央社 ・ 10 小時前
李遠訪視宜蘭百大基地 看見世代對土地熱愛
（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）宜蘭利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村等5處場域為文化部「百大基地」，文化部長李遠今天訪視時表示，這群中壯世代返鄉工作，認同土地，而且都堅持了10年以上，讓他很感動。中央社 ・ 9 小時前
東勢鄉公所「親子健行文化樂」8日熱鬧登場 健行賞景、文化體驗、摸彩享美食
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為推廣健康生活與地方文化，雲林縣東勢鄉公所將於11月8日舉辦「東勢 […]觀傳媒 ・ 1 天前
彌陀虱目魚節「藍綠委搶海線票」！ 台下互動熱「綠委4缺1」
高雄彌陀虱目魚節今天登場，有意角逐高雄市長大位的藍綠立委，也都到場，來海線搶票，台下互動備受關注，但被發現綠委4缺1，林岱樺表示，因為行程來不及才沒有參加，而場邊也有諧音梗小插曲，彌陀區主場立委邱志偉...華視 ・ 9 小時前
出席白色恐怖追思會名單卻現「共諜吳石」 鄭麗文：非主悼對象
台北市 / 綜合報導 國民黨主席鄭麗文，今（8）日出席「白色恐怖秋祭慰靈大會」，但悼念名單中，卻出現國共內戰時期潛伏在台灣的高階共諜「吳石」，民進黨方面痛批，鄭麗文根本是敵我不分，就連台北市長蔣萬安也回應表示，應該紀念為了捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩；不過，鄭麗文今 天仍然 沒有取消行程，而她也強調，這場活動並非以吳石為主軸，她所要悼念的，是當時因為政治思想而坐黑牢的政治犯。司儀說：「向人民忠魂烈士靈前，獻花。」身穿黑色西裝低頭默哀，國民黨主席鄭麗文8日出席「白色恐怖秋祭慰靈大會」，但共諜吳石的遺像卻出現在名單中，國民黨主席鄭麗文說：「政治受難者，所辦的秋祭活動已經超過30年了，從來沒有以吳石先生作為一個祭悼的對象，甚至於是主角，還有他們邀請的活動的，比如說相關的海報，所有的資訊等等的，都沒有提到吳石。」只是鄭麗文前一天才這麼說，國民黨主席鄭麗文(11.7)說：「出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解，兩岸和平。」從有歷史意義，再到8日提前在臉書上秀出邀請函跟流程表，澄清活動未曾提及吳石等人，或許是因為吳石的身分。雖然是前國防部中將參謀次長，其中九月中國推出的電視劇，《沉默的榮耀》才以吳石為腳本，因為吳石也在1949年跟隨國民政府來台，持續替中共進行地下工作，但就在1950年共諜身分被發現，只是明明前一天，就知道吳石列在其中，卻仍沒有取消似乎黨內有都有意見。台北市長蔣萬安說：「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國，保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。」國民黨主席鄭麗文說：「當然蔣市長講的也沒有錯，對於(吳石)真的是有身負這個任務，然後來台灣進行顛覆，或者是情報工作的，這當然是(和政治受難者)完全不一樣的。」僅管鄭麗文再三強調祭悼活動和吳石沒有關係，但吳石的遺像就在現場名單上，輿論也持續延燒。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
校花因車禍「離奇身亡」 真實案件背後藏「以愛包裝」的悲劇
《成仁高中偵探社》第二季最新一集挑戰「恐怖情人」與「控制型關係」！原本青春解謎的節奏，一秒變身戀愛懸疑戰，讓人看得心驚膽跳。主持人視網膜也在節目中點出核心關鍵：「真正的愛應該讓人感到被尊重，不是用關心的名義去掌控對方。這不是愛情悲劇，而是以控制為名的傷害。」鏡報 ・ 8 小時前