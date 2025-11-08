矽品虎尾廠耕耘在地 辦星空電影院 (圖)

其他人也在看
北美台灣醫師赴貝里斯義診 4天做50例外科手術
（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）一群旅美的台灣醫師組成義診團，近日赴台灣友邦貝里斯為當地居民免費看診，4天看診2000人次，完成50例外科手術，洗牙及牙科手術221人次。中央社 ・ 13 小時前
傳味全龍擬解約 新竹棒球場恐淪市級場地 市議員要高虹安、邱臣遠負政治責任
新竹市立棒球場重啟日期一拖再拖，如今更傳出職棒味全龍球團擬與新竹市府解約，棒球場恐淪為市級比賽場地，市議劉崇顯批評，本週市議會棒球場監督小組會議召開時，曾詢問市府與味全龍球團的合約狀態與後續處置，當時市府官員斬釘截鐵稱與球團保持良好聯繫，如今職棒球團擬解約消息傳出，市府是公然在議會欺騙議員與市民，且自由時報 ・ 9 小時前
舉重》國訓中心首辦家庭日 「舉重女神」郭婞淳媽媽、阿姨都來了
國家運動訓練中心今舉辦成立49年來首場「Sing a song, Fun along家庭日」，邀請培訓隊選手、教練及職員工與家人齊聚一堂，共度充滿笑聲與感動的午後時光，「舉重女神」郭婞淳的媽媽、阿姨也都共襄盛舉。位於高雄左營的國訓中心，家庭日活動內容豐富多元，包含園區導覽、熱鬧市集、趣味競賽、歌唱比自由時報 ・ 5 小時前
肥胖、糖尿病患恐遭拒發美簽 美國新政策視其為「公共負擔」
[Newtalk新聞] 美國川普政府近日公布一項新指引，要求全球各駐外使領館在審理永久居留簽證申請時，將糖尿病、肥胖及其他慢性疾病納入審查範圍，簽證官得據此判斷申請人未來是否可能成為「公共負擔」，從而拒發簽證，政策經國務院發布後，大幅改變了既有的移民審查標準，引發外界廣泛討論與法律界強烈反彈。 根據《KFF 健康新聞》報導，這份電報指示簽證官評估申請人是否可能依賴美國政府醫療或社會福利資源生活，若被認定風險過高，簽證官有權直接判定其不符簽證核發資格。過去美國移民體檢多以肺結核等傳染性疾病為重點，此次則首度將慢性病與肥胖列為重大審查項目，明顯擴大了簽證官的裁量空間。 美國簽證樣板。（示意圖） 圖：翻攝自維基百科 國務院列出的疾病範圍相當廣泛，包括心血管疾病、呼吸系統疾病、癌症、糖尿病、代謝疾病，以及神經與心理相關疾病等。文件中強調，這些疾病的治療可能「耗費數十萬美元」，而肥胖則可能進一步引發高血壓、氣喘、睡眠呼吸中止症等，需要長期且高額的醫療支出。新指引要求簽證官審查申請人是否具備足以負擔終身醫療費用的財務能力，並不得依賴政府補助。此外，審查內容更為全面，甚至會評估申請人家屬的健康狀況是新頭殼 ・ 10 小時前
內褲破了才換？恐變「細菌培養皿」害感染 醫揭4招有效殺菌
內褲必須定期更換，以免變成細菌培養皿。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，研究顯示，在使用洗衣粉、正常洗滌程序下，每件貼身衣物仍可殘留平均約0.1公克的糞便微粒，常檢測出大腸桿菌等，建議貼身衣物（特別是內褲、內衣）每3到6個月更換一次，清潔時用60℃以上水洗或陽光曝曬，能有效殺菌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
肌肉也能拯救世界！日長照招「猛男照服員」救缺工
肌肉也能拯救世界！日長照招「猛男照服員」救缺工EBC東森新聞 ・ 13 小時前
國際選手乘風破浪三條崙！ 雲林風箏衝浪賽燃起親海熱潮 海岸重生迎向永續藍色新紀元
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本、越南及台灣的200多位國際好手，今（8）日互傳媒 ・ 9 小時前
他想殺了我！8旬老婦遭拖進車庫暴打 竊賊「咬斷手指」搶戒逃逸
美國近日發生一起驚悚暴力事件，一名88歲老婦人在自家後陽台清洗家中物品時，遭一名陌生男子闖入搶劫，被拖進車庫暴打，更被活生生「咬下手指」，竊賊帶著斷指連同戒指逃逸。所幸婦人命大，送醫治療後目前狀況穩定，正逐漸康復中。鏡報 ・ 14 小時前
非洲豬瘟攤商"15天沒收入" 市場開市陳瑩獻上補助金
政治中心／綜合報導非洲豬瘟15天禁令解除後，攤商陸續開始販售新鮮的溫體豬肉！立委陳瑩就到台東的中央市場關心買氣，也向攤商獻上中央補助的好消息！為了體恤豬肉攤商，這段時間的辛苦，除了減少這15天的租金之外，中央也補助每個豬肉攤3萬元的補助金！民視 ・ 4 小時前
糖友自我血糖監測不能少 專家教你不痛測法
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】控制血糖值在正常的範圍，是糖尿病患必須做好的自我照顧，但是，很多患者因為怕互傳媒 ・ 10 小時前
足球》理事長王麟祥請辭 足協依章程啟動補任事宜
中華足協理事長王麟祥8日以個人健康考量，在足協理事會正式請辭理事長職務。足協後續也將依據章程，啟動交接與補任事宜。王麟祥也透過公開信，感謝所有關心、陪伴、相信台灣足球的人，期盼，接任者能延續基層扎根、制度改善與支持足球人才養成，讓每個在球場奔跑的孩子，都有機會看到更遠的光。王麟祥辭去理事長後的公開信全文如下：中時新聞網 ・ 9 小時前
戴資穎退役！ 邱品蒨闖女單冠軍戰2／邱品蒨退印尼小將 生涯首闖超級300賽決賽
羽球天后戴資穎宣布退休後，目前台灣女單選手中，世界排名最高的就是邱品蒨，世界排名第20名。她今（8日）在超級300系列南韓羽球大師賽交手印尼小將，最終以局數2比1上演逆轉勝，成功晉級。鏡新聞 ・ 10 小時前
找回10年前的豪情壯志 張志豪感謝谷毛維嘉 白薩的激勵和助燃
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】多年前在松山高中被視為下一個高國豪的張志豪，幾經多年浮沉後，最近10天在P互傳媒 ・ 5 小時前
國訓中心成立49年「首場家庭日」！家人同樂選手們嗨爆了
國家運動訓練中心8日舉辦成立49年來首場「Sing a song, Fun along家庭日」，邀請培訓隊選手、教練及職員工與家人齊聚一堂，共度一個充滿笑聲與感動的午後時光，也為即將到來的2026年國訓中心50週年系列活動熱身。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
破獲創意私房等案 中檢檢察官陳祥薇獲紫絲帶獎
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇，接連破獲Telegram「SCP」群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等案件，截至113年10月，累計起訴13名被告，今天獲衛生福利部頒紫絲帶獎肯定。中央社 ・ 7 小時前
「2026新北消防形象月曆」開賣！不只帥哥美女 還有「小小消防員」
即時中心／廖予瑄報導新北市政府消防局今（8）日上午9時30分於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「2026新北消防形象月曆」發表會。新北消防月曆迄今推出已邁入第18屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆。民視 ・ 7 小時前
鄭麗文追思白恐政治受難者
記者康子仁∕台北報導 國民黨主席鄭麗文八日出席「五０年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，…中華日報 ・ 6 小時前
俄無人機飛彈襲擊烏克蘭 至少3死能源設施受損
（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭官員說，俄羅斯今天凌晨對烏克蘭發動無人機和飛彈襲擊，造成至少3人死亡，並損毀3個州的大型能源基礎設施。中央社 ・ 8 小時前
雙11注意！網購不鏽鋼水瓶！ 收貨被壓成「變型V字杯」
雙11購物檔期，您打算買個保溫瓶嗎？來看看這個誇張案例！有民眾取貨的時候，就覺得怪怪的，因為裝保溫瓶的包裹已經被壓扁，而開箱瞬間更讓人傻眼萬分，整個水瓶已經變形，甚至圓筒狀變三角形，還破了一個洞。雖然最後賣家願意退款，但也讓人好奇，貨品在物流期間，到底發生了甚麼事情。 #雙11#網購#不鏽鋼水瓶#壓扁東森新聞影音 ・ 7 小時前
她只是來打掃！婦誤闖清潔地點遭屋主開槍致死 美國城堡法則再掀爭議
根據英國《衛報》與《美聯社》綜合報導，這起事件發生於11月5日清晨7時前，地點位於印第安納州首府印第安納波里斯郊區的惠特斯鎮（Whitestown），人口約1萬人。警方在一棟民宅的前門處發現32歲婦人瑪麗亞・弗洛琳達・里奧斯・佩雷斯・德・貝拉斯奎茲（Maria Florinda Rios Pe...CTWANT ・ 12 小時前