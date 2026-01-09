矽品馬拉松11日在彰化二林開跑 展現AI科學園區新格局

2026矽品馬拉松，11日在彰化二林廠區開跑，將展現AI科學園區新格局！（圖：李河錫攝）

矽品精密公司，為促進在地科技產業共榮發展，1月11日(週日)將在中科「彰化二林基地」盛大舉辦「2026矽品半程馬拉松賽」，正式對外開箱展示「矽品AI戰略基地～二林廠」，號召AI科技產業鏈前來進駐，並對外招募7,000名科技人才，為中台灣打造「新矽谷」。

全球知名封測大廠「矽品精密公司」，在中科「彰化二林基地」投資建設3個廠區，其中2個大廠即將在今年度正式展開營運生產；廠方為了傳承「企業運動文化」，並從內部活動昇華連結在地產業，訂於1月11日、也就是本週日清晨6點起，盛大舉辦「2026矽品半程馬拉松賽」，將由矽品董事長蔡祺文領跑下，會同5,000名來自海內外的跑者、眾多矽品員工，從「矽品二林廠」起跑，將巡航「中科二林基地」、木棉花大道、紅龍果園區以及各知名景區，除了展現「矽品」積極擴廠的強大動能，更希望號召AI、科技產業鏈前來進駐，也象徵「矽品封測」長跑賽道正邁向全球AI新紀元。

矽品精密公司也強調，二林廠區預計在2027年全面滿載運轉，將可容納7,000名科技人才，總投資金額超過千億，將可大幅提升矽品先進封測產能，將可成為彰化區域經濟轉型的關鍵引擎，帶來高科技就業機會與人才回流，更希望帶動周邊經濟與交通建設升級，打造中臺灣的「新矽谷」園區。

矽品彰化二林廠，11日清晨盛大舉辦「2026矽品半程馬拉松」，將招募7千名員工，展現AI科學園區新氣象！（圖：矽品提供）

而蔡祺文董事長、長年積極推動企業運動文化，多年來冠名所舉辦的「半程馬拉松路跑」已成為公司的一項傳統文化，並認為「長跑」是一場與自己對話的耐力賽，馬拉松需要的不是短期衝刺，更看重持之以恆的耐力與韌性，這也是公司應變AI浪潮時，穩健前行、持續突破應有的態度與底氣。

矽品精密人力資源處長張美慧表示，矽品二林廠將是矽品面向未來的AI核心標竿廠，並與新竹、臺中、彰化、雲林等地廠區聯動，將原本屬於都會區的高科技職缺帶進南彰，人才在地化是公司的終極目標，讓優秀的在地子弟不用離鄉背井，就能擁抱世界級AI科技的新舞台。（李河錫報導）