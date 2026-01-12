矽島史詩造山者 蕭菊貞傳承感動

台灣半導體發展的紀錄片《造山者》，去年年終上映之後、年底啟動海外巡迴放映活動，迴響熱烈。導演蕭菊貞曾是大愛電視戲劇部經理，1/12帶著作品回到人文志業和大家分享。

「1976年，中華民國政府派了一群，平均年齡不到30歲的年輕工程師，前往美國RCA(無線電公司)，取回了台灣發展半導體技術的火種。」

台灣半導體產業蓬勃發展、廣傳國際，回顧半世紀前，其實是一場賭注。

「國大代表反對，財政部反對，最重要 經濟部也反對，說你腦筋不清楚，它是一個沒有辦法短期獲利的，高代價的長期賭博。」

暗藏辛酸血淚的半導體發展史，製作成紀錄片《造山者》，上檔後迴響熱烈，票房突破3500萬，導演蕭菊貞、曾是大愛電視戲劇部經理，這次帶作品回到人文志業播映。

導演 蕭菊貞：「透過這部紀錄片的分享，可以讓大家來思考，其實台灣還有非常非常多的故事，包含慈濟也有非常非常多動人的歷史，那我們怎麼可以透過影像敘事，透過文化的力量，讓更多人去了解或認識，我們過去走過的路。」

映後和現場熱情互動，為同是影像工作者的人文志業，分享製作過程、訪問80位受訪者，重現50年前、曾是二、三十歲年輕小伙子，如何闖盪出台灣未來。

大愛電視影響策略室數位企畫 李旻佑：「它裡面滿多金句的，但是我覺得不要去害怕失敗，因為沒有人知道說，你做了之後會怎麼樣，我們要願意去嘗試，嘗試之後才有機會。」

透過影像、文字，突破生硬半導體，挖出動人故事，以不同角度帶觀眾、了解這塊土地的發展脈絡。

