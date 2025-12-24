矽島發威！台灣人均所得23年首超南韓 亞洲躍居第四

圖為12吋晶圓。取自TSMC



聯合國下屬的國際貨幣基金組織（IMF）發布預測數據顯示，由於國際市場對先進半導體的強勁需求，台灣今年在「人均所得」的經濟指標上超越日本、南韓，在亞洲地區位居第四，僅次於新加坡、澳門、香港等經濟體。

「人均所得」就是國內生產毛額（GDP）除以總人口數，常常是經濟學家在「同等條件下」比較各國平均財富水準的指標。較高的人均所得通常意味著民眾能獲得更多商品與服務，生活品質也較高。

美國《新聞週刊》（Newsweek）根據最新預測，列出東亞與東南亞經濟體的最新排名。新加坡的人均所得達9萬4480美元，在亞洲地區遙遙領先，在全球僅次於列支敦斯登、盧森堡、瑞士和冰島等4個富裕國家。中國的兩個特別行政區澳門（7萬4920美元）和香港（5萬6840美元）則分居第二、第三。

IMF預估，在持續經濟增長的支撐下，「矽島」台灣在2025年的人均GDP可達3萬7827美元。國發會主委葉俊顯將此歸功於全球最大晶片代工廠台積電的驚人成功，以及人工智慧（AI）等晶片需求旺盛產業所帶來的蓬勃發展。

報導指出，這意味著台灣的人均所得在23年來首度超越南韓，該國人均GDP預估為3萬5960美元。繼去年首度在人均GDP方面超越亞洲第二大經濟體日本後，台灣今年亦持續高於日本的3萬4720美元。

此外，東南亞國家汶萊靠著豐厚的石油和天然氣收入，以及僅有46.6萬人口的規模，在榜單上位居第七；馬來西亞和中國分別以1萬3900美元與1萬3810美元位列其後。泰國、蒙古、印尼等亞洲國家的人均GDP則不到1萬美元敬陪末座。

然而，《新聞週刊》指出，儘管人均所得相較於直接比較國民總所得更具實質意義，但該指標仍有缺陷，不宜視為絕對標準。這種衡量方法可能會掩蓋嚴重的收入不平等，且其並未將通膨或當地生活成本的變化列入考量。

