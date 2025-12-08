矽格11月營收41個月高點 AI和記憶體封測帶動
（中央社記者鍾榮峰台北8日電）半導體封測廠矽格今天下午公布11月自結合併營收新台幣17.42億元，月增1%、年增7%，創2022年7月以來高點。矽格今年前11月自結營收177.8億元，較去年同期增加逾7%。
矽格說明，11月客戶晶片供給維持熱度暢旺，人工智慧（AI）晶片、高速運算晶片（HPC）成長，手機晶片增量，此外受惠主流記憶體市場晶片同步上揚。
展望未來營運，矽格今天表示，因應客戶AI手機、AI伺服器、特殊應用晶片（ASIC）、矽光子（CPO）、網通晶片等需求成長，擴產計畫進展順利，先前追加資本支出購置設備將陸續到位。因應先進製程相關晶片需求爆發，樂觀看待未來營收成長。
在新竹竹東中興三廠布局，矽格先前法說會透露，規劃2026年底加速完工，預計新廠完工運轉後，不排除明年和2027年持續擴充產能，因應客戶測試需求。（編輯：林家嫻）1141208
