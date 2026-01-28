矽盛世新瓶裝舊酒 學者：重心仍在半導體

經濟部稱台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）簽下「矽盛世宣言」，達成7共識，不過，前經濟部官員吐槽，大部分都是既定在做的，檢視7項成績根本沒太多新意，何況台灣尚未獲准加入「矽和平宣言」，只是聲明認同，有何好開心。學者則認為，透過對話平台能解決過去參與區域經貿整合時常被邊緣化的困境，藉此架構合作，有助台灣業者在國際競爭獲得更穩固的保障與機會。

前官員說，台灣並非矽和平宣言發起國，要進入也要其他國家同意，並非在EPPD場合就可簽署加入，因此這份宣言，真的就是一份聲明而已。而且說到底，這個「反中聯盟」，所需要的先進晶片「缺台不可」，因此宣言反而是他們要的，台灣又有什麼好拿來當政績。

至於關鍵材料提煉、採礦，他認為，當然是針對大陸掌握的稀土而來。以台灣來說，早就在做貴金屬回收，至於經長龔明鑫提要做「精煉計畫」，讓台灣進入稀土供應鏈裡面，這涉及場地、環保議題，未必那麼順利。

他表示，只有第三國合作，算是比較新的東西，但所謂結合潛在經濟脅迫脆弱性夥伴，說穿了，仍舊是要你進入美國反中供應鏈，與其他幾項配合美國是同一套邏輯。

亞太商工總會執行長邱達生指出，此協議與過去具備法律約束力的關稅減免協議不同，本次簽署的意向書性質更偏向總體經濟藍圖，核心目的在於建立台美官方各部門間的長期聯繫管道，顯示美方在後疫情時代對台供應鏈地位的高度重視。

儘管宣言不涉及實質關稅讓利或最惠國待遇，但他認為，從美國國務院派遣次卿與台駐美代表共同見證簽署的層級來看，主要是為了確保高科技產業的供應鏈安全，特別是在AI與半導體領域中，利用台美雙方的互補優勢來強化合作關係，雙方正透過此類機制勾勒出未來長期發展方向。