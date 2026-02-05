（圖／本報系資料照）

日前總統府舉行「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」記者會，賴清德總統說明合作進展及後續合作推動方向。會中經濟部長龔明鑫指出，台灣的強項在於半導體製造與AI伺服器，在矽盛世（Pax Silica）架構下，政府與廠商將扮演關鍵角色。

外交部長林佳龍則強調美國政府去年7月提出「人工智慧行動方案」，包括創新、基礎建設及國際合作等三大支柱；國務院更在去年12月啟動矽盛世倡議，聚焦與夥伴共同合作強化AI供應鏈安全。今年1月27日，美國國務院經濟事務次卿海柏格與我國經濟部長龔明鑫在華府共同見證「矽盛世宣言」。內容涵蓋AI技術堆疊供應鏈安全、可信賴數位基礎建設、無人機零組件認證及關鍵礦物合作。

這套架構背後透露出華府戰略邏輯不再將AI供應鏈視為中立商業體系，而在防範敵對勢力將經濟依賴轉成武器化。台灣的半導體與AI伺服器產業在推動AI革命的角色，已被提升到維繫美國贏得AI競賽關鍵。美國同時結合「四方安全對話」（QUAD）、「關鍵礦物夥伴關係」與「綠色無人機系統」等多邊架構，形成橫跨印度洋到西太平洋的供應鏈再造體系。

首先是技術創新品質，其次是體系擴散的市場占有率，最後則是供應鏈安全。美國提出矽盛世戰略概念，目標是建立以經濟安全與科技安全不可分割為前提的非紅供應鏈聯盟。這個架構將從三個面向推進：夥伴成員、政策協調與實體計畫落地。在成員面向，納入具關鍵資源與產業能力國家，並透過功能性工作小組，確保合作聚焦在可執行、可驗證成果，而非流於形式性對話。

然而，這場矽盛世背後隱含深層的地緣戰略佈局。Pax Silica的設計，目的在排除中國，建立政治上可控、經濟上互信的科技聯盟。意味台灣在此供應鏈中所扮演角色，必須面對高度政治敏感性。中國對台動向早已高度警覺，台美深化合作勢將引發北京更強烈反制手段，不論在科技封鎖、貿易脅迫或軍事恫嚇層面。

對台灣而言，如何在鞏固自身科技競爭力的同時，避免被迫選邊站，將是長期考驗。同時值得注意的是，矽盛世不僅是供應鏈重組藍圖，更是美國對抗中國關鍵礦物壟斷工具。美國正透過高達120億美元的「金庫計畫」（Project Vault）建立包括稀土、鋰、鈾和銅等被認為對國家安全、經濟穩定和供應鏈韌性至關重要的關鍵礦物儲備。並串聯澳洲、日本、馬來西亞等國礦產資源，加速建立繞開中國的戰略資源網絡。台灣若能在電子廢料回收、稀有金屬提煉等高技術領域發揮實質影響，將能進一步鞏固在戰略產業鏈的地位。

最後，台灣如何在強化與美國合作的同時，維持與其他貿易夥伴的經濟平衡，將是外交與經濟部門的艱鉅課題。台灣應厚植本土AI研發、無人機自製能力與關鍵礦產戰略儲備，才能掌握在「矽世代」的自主話語權。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）