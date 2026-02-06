矽盛世的華麗外衣 掩蓋不了台灣被掏空的警訊

賴清德總統意氣風發地宣布台美共同簽署《矽盛世宣言》，官方辭令裡充滿了「安全、可信、韌性」，試圖讓大家相信，台灣正與世界霸權攜手邁向經濟巔峰。但鏡頭轉向太平洋彼岸，美國商務部長盧特尼克直言，把先進半導體重心放在「距離中國僅80英里的地方」是不合邏輯的，並明確表示，美國必須奪回至少40%的先進半導體產能。「矽盛世」是美國的盛宴，還是台灣的祭壇？

台灣政府喜不自勝所宣布的「合作」，會不會只是國際強權精心包裝的「掠奪」？所謂的「矽盛世」，其核心本質是美國對全球供應鏈的重新洗牌。在美方的語境裡，「韌性」與「安全」從來不是為了保護台灣的產業優勢，而是為了消弭美國對「距中80英里」的焦慮。

且讓我們冷靜思考，如果美國要將市占率拉升至40%，台灣的產業優勢，還剩下多少？全球市場的需求並非無限擴張，美國的增長已經換上比例量尺，即便把餅做大，台灣市佔必然萎縮。當我們最頂尖的製程被迫外移，優秀的工程人才出走，台灣辛苦數十年累積的技術護城河，正被自己人親手填平。

這不是互補，這是取代。當台灣的半導體不再具備全球唯一、不可替代的地位時，我們引以為傲的「矽盾」將不再是保命符，而是一塊隨時可以被拋棄的舊盾牌。

國際秩序在轉身，唯獨台灣在逆行。當前全球經貿的真實脈動，是各國都在尋求「經貿多元化」以避開美國優先的霸權風險。從歐盟、印度到東協，甚至連曾與美並肩抗中的盟邦如英國、韓國、德國，近期都紛紛重啟與北京的經貿接觸，試圖在美中博弈中尋求平衡。

因為全世界都看清了在「美國優先」的邏輯下，即使是盟友，也不過是隨時可被壓榨的提款機。台灣被迫承諾在美投資5,000億美元，相較於台灣的經濟規模，其負擔比例遠超歐、日、韓。這種苛刻的條約，賴政府竟視為「外交突破」，簡直是自欺欺人。

政府宣稱要發展無人機與關鍵礦產儲備，但在核心命脈半導體被逐步去台灣化的背景下，這些作為無異於杯水車薪。真正的經濟安全，是讓台灣成為各方都不可或缺的橋樑，而非單方面鎖進美國的戰略籠子裡。

當盧特尼克樂自信滿滿地宣稱4成產能要回流美國時，他眼中的「矽盛世」是美國製造的復興；而賴總統口中的「矽盛世」，恐怕只是台灣產業空洞化的開端。

