矽盾不保恐釀國防危機 余茂春：即使沒有台積電 保衛台灣仍符合美國利益

針對美中台關係，美籍華裔學者余茂春今天(15日)發表演講，針對台積電赴美設廠與台灣國防安全之間的關係，他認為，台積電固然重要，但台灣的戰略地位也很重要，他相信保衛台灣符合美國自身利益，他建議台灣與其疑美，不如更著重展現台灣自我防衛的決心。

在台灣教授協會邀請之下，美國智庫「哈德遜研究所(Hudson Institute)」資深研究員兼中國研究部主任、美籍華裔學者余茂春15日在濟南教會發表演講，他從中共犯台意圖及美國總統川普的印太戰略談台灣強化自我防衛能量及區域安全合作的必要性，講座由台灣教授協會秘書長許文堂擔任主持人，台灣教授協會會長薛化元與前國防部長蔡明憲擔任與談人。

廣告 廣告

余茂春指出，川普在第一個總統任期上任不到一年的時候就推出國家安全戰略(National Security Strategy)，正式宣告美國對全球國防安全戰略的重心從歐洲、中東等地轉移到亞太地區，從對付中東的恐怖主義分子及俄羅斯，轉變成對付中共威脅，這可說是美國歷史上自1947年以來第一次重大的戰略轉移，非常罕見、意義重大。

余茂春表示，美國在西太平洋地區的同盟系統包含南韓、日本、台灣及菲律賓，如果台灣弄丟了，整個系統會一分為二， 就此崩潰，因此，對美國來說，守護位居第一島鏈中間地帶的台灣不僅利他，也是利己，就算台灣沒有台積電，美國也會保衛台灣。他說：『(原音)即使說台積電全部放到美國，美國也會支持台灣，也會協助台灣，這是說這個心裡話，因為台灣對美國實在很重要，不僅是這樣，你們對世界的貢獻，尤其在醫療衛生的運作方面、技術人才的培訓方面，這是全世界...台灣就是世界性的一個國家。』

余茂春指出，北約國家中，美國最欣賞的國家是波蘭，因為波蘭在擺脫共產體制之後，全力發展國防，一直努力增加國防預算至GDP5%以上，對於防止俄羅斯的侵略、支持烏克蘭、購買美國的武器等各方面，波蘭都走在北約國家最前面，美國因此願意給予波蘭最深刻、最毫不猶豫的國防承諾，毫不含糊。

余茂春強調，美國會幫助自助者(United States helps those who help themselves.)，世界各國包含日本、捷克、德國都漸漸明白美國的心思，尤其南韓也相當具有自我防衛意識，不只造船業實力優異，美軍跟韓軍的戰時指揮互動可以達到高度整合、全球獨一無二。

余茂春不諱言，不只台灣有疑美論，在美國也有疑台論，美國到底會不會幫台灣，很大程度上取決於台灣自我防衛的決心，他建議台灣一定要展現出同仇敵愾、全民皆兵、共同禦敵的決心和姿態，就像波蘭那樣，成為美國最喜歡的自助者，才會獲得最堅實的國防承諾。