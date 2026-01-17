矽盾換關稅 台灣陷美中珍瓏棋局

政府高調宣布與美國完成關稅協議，宣稱這是超越日韓的重大勝利，將為台灣創造有利條件，尤其半導體與高科技產品會因免稅與優惠配額而受惠。但這份協議究竟是台美關係深化的體現，還是另一次過度包裝的讓利？當朝野各自將爭論焦點放在「談判勝利」或「矽盾損失」，台灣需要誠實面對的現實，是這份協議從一開始交涉就該很清楚的認識，美方設定的結果不是跟台灣共享利益，而是精算如何讓美國得利。台灣以核心產業的外移與巨額資本輸出，換取短期出口條件的改善。這不是戰略保障的開端，而是慢性掏空台灣結構性優勢的起手式。

依協議內容，台灣將對美進行至少2500億美元直接投資，並提供2500億美元信用擔保；對等關稅降至15％，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。從經濟政策角度看具有誘因與對價結構，美方透過明確的政策回報，引導台灣企業將高附加價值的製程與技術布局轉向美國。對台灣科技產業而言，減少跨境投資的不確定性，未來數年內，必然在AI與高效運算需求快速成長中，能繼續擴大營收。

然而，這樣的成長與獲利逐漸與台灣本土經濟脫鉤。企業獲利來自海外設廠與市場布局，營收實現地轉向美國，而非台灣。受益者集中擁有資金運作條件的企業與投資人；相較布局海外，台灣本地就業、供應鏈內需效應與基層所得動能很難同步提升。當產業鏈向外分散，國內分配機制未及時調整，貧富差距勢將擴大，產業結構也面臨空洞化風險。

若將視角拉高更可看出，協議並非單純的雙邊經貿安排，而是美中兩強圍繞台灣產業與戰略籌碼所設下的「珍瓏棋局」。棋局中，美國藉稅制優惠與政策誘導，強化自身供應鏈自主性；北京則相對沉默，聚焦協議引發的主權爭議，卻對台灣產業外移鮮少表達關切。這樣的反應本身值得注意，因為北京可能已清楚地判斷，當台灣矽盾逐步外移，戰略價值將隨之下滑，國際對台的戰略關注與支持也將同步淡化。美中是否進入對弈，擔心兩強對台灣設局究竟是杞人憂天，或是未雨綢繆，答案最快在4月川習會就可看出端倪。

遺憾的是，當美中已在棋盤落子，手握權力的政治人物卻仍把精力放在宣傳勝利、防堵對國家發展的憂心與疑慮，未能認真思考產業逐步移出的台灣，是否在表面看似還能參與談判的過程中，逐漸被沒收了話語權。

短期而言，協議確實有望穩住出口、支撐股市，但負責任的政府，應立即思考對策。對外，政治人物應該知道要善用軍購、科技合作等槓桿，向美方爭取優先通過「雙重課稅協定」，以免在美投資所得遭重複課稅，導致獲利無法回流本地。這是評估雙邊經濟互惠是否對等的第一步。

對內，有能力的政治人物，也會知道必須正視獲利過度集中於少數科技產業的現象，啟動財富重分配機制與產業回饋設計，確保半導體產業的紅利能有效擴散至各地區與產業層級，減少社會的相對剝奪感。更關鍵的，是將少子化視為國安等級的戰略挑戰，因為在人口快速萎縮結構下，即便產業升級成功，台灣也將面臨無人可用的困局。

若政府與社會只看見眼前的「讓利換取」與出口穩定，卻無視結構性風險，台灣在這盤珍瓏棋局中，只會越來越陷入困境，最後不僅失去產業主導權，也將失去作為區域戰略支點的價值與自主性。台灣在關稅談定後，真正該思考的問題，不在於今天是否得分，而在於未來是否還能留在棋盤之上。（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）