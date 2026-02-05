矽盾破裂 學者：能源政策逼走台積

台積電評估將日本熊本2廠製程升級為3奈米，國民黨立委許宇甄認為，這已非單一企業投資案，而是全球供應鏈重組下，各國競逐先進製程的結果，更非執政黨口中的「全球布局」，而是台灣「矽盾」開始碎裂的警訊。

日本除全力爭取台積電外，其本土國家隊Rapidus也預計在2027年量產2奈米，過去更曾出現相關供應鏈涉入竊取台積電技術的疑雲。她認為，台積電把3奈米帶進日本，長期等同協助日本重建完整先進半導體生態系，加速先進製程「去台灣化」，使台灣不可替代性下滑、國安風險升高。

許宇甄嚴厲批評，賴政府長期以鴕鳥心態自欺欺人，將海外設廠說成「擴張」、把產業流失包裝為「國力延伸」。她直言，先進製程一旦不再集中於台灣，矽盾就不再是盾，只剩被各國拆解的零件；護國神山被迫分散關鍵支點，台灣的安全與產業命脈將不再掌握在自己手中。台積電3奈米外移只是序曲，若政府執意不改，恐將成為葬送台灣經濟優勢的歷史關鍵。

智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智指出，主要是3奈米製程在市場上紅到發紫，產能到2028年都未必排得到，因此算是產能外溢。此外，3奈米的良率與產能已進入穩定爬坡階段，成本結構優化明顯，但目前市場需求缺口仍大，即使非行動通訊領域的客戶也渴望獲得產能，因此台積電評估熊本2廠導入3奈米顯得合理；林偉智認為，只要能提供台灣以外的產能選擇，對於全球供應鏈的分散風險具有極大的吸引力，預期3奈米將複製28奈米的成功模式，成為未來10年的長青製程節點。

學者強調，台積電現階段在台灣覓地困難，行政程序繁瑣，且執政黨先前的非核家園政策，讓國內供電條件達不到晶圓廠的需求，與其將海外布局貼上掏空的標籤，不如說政府的綠能政策以及能源規畫，把台積電逼出海外。