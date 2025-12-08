矽科宏晟展望明年正向 海外訂單是主要成長動能

矽科宏晟總經理柯燦塗。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕以化學品供應系統為主的矽科宏晟(6725)將於今年底掛牌上櫃，公司對明年業績成長充滿信心，預期明年將是將是正向成長的一年，營收成長力道有機會比今年好很多，強調在手訂單充足但未透露金額，海外大型訂單將成為主要成長動能，估計日本將貢獻明年營收目標約5億元，且為獲利狀態；美國市場雖面臨競價、關稅與成本壓力，將會持續投標並密切洽談第三座廠，新加坡與東南亞工程占比會上升，中國以成熟製程及受在地化要求影響，接單偏審慎。

矽科宏晟總經理柯燦塗表示，化學品供應系統 (CDS) 為該公司核心業務，這如同半導體製程的心臟與血管，負責將化學品穩定輸送至生產機台，服務範圍涵蓋從一次配管(系統建置到閥箱)到二次配管(閥箱到無塵室機台)的完整流程，除了供應單一化學品(如硫酸)的系統，公司也開發滿足複雜製程需求的混酸系統(Mixing System)和稀釋系統，能將高濃度化學品精準稀釋至製程所需濃度。

柯燦塗指出，為確保客戶生產不中斷，公司提供零件供應、年度停機維護、系統改造以及駐廠的總化學品管理(TCM)等全方位服務，以因應代工廠客戶多變的產品與化學品需求。設備、工程與維運是營收三軸。，

他說，公司自2014年合資成立以來，從新竹的實驗廠20奈米開始，一路跟隨主要客戶的腳步，參與台中廠、台南廠及先進封裝廠的建置，積累從成熟到先進製程的豐富經驗。公司從新竹起家，為服務園區客戶，已在台元科技園區購置自有產業；為服務中科與南科的大廠，也分別在台中與台南設立據點；因應中國業務增長，則在上海與廣州設立據點；為拓展新業務，已在新加坡和日本設立據點，完成亞洲初步佈局；同時，公司已在美國亞利桑那州(AZ)成立據點並購置廠房，以配合主要客戶在當地的投資；公司也曾被客戶徵詢參與歐洲及印度的建廠計畫。

矽科宏晟目前股本3.3億元，主要法人股東除了日商關東化學之外，亞翔持股透過投資公司約持股6%~7%區間。公司財務主管指出，長期維持不增資的謹慎策略，因資金需投入海外擴張(美國、日本、新加坡子公司)，現金股利發放率約40%，短期無法大幅提高。目前約400名員工數，其中超過250名為工程人員。公司並自2020年起積極申請專利，至今獲約20項矽智財(IP)，包括為解決人工取樣變異性而開發「自動取樣機」、為防止鹽酸腐蝕閥件而發明「防鏽蝕夾具」。

柯燦塗指出，公司看好半導體產業的持續成長，未來3至5年半導體產業預期持續成長，亞洲動能尤其強勁，台灣半導體廠建廠活躍，包括主要客戶在高雄、新竹、台中、嘉義擴廠，為化學品供應系統(CTS)業務帶來龐大商機，將會把握成長趨勢。

矽科宏晟去年營收31.53億元，毛利率31%，淨利6.16億元，每股稅後盈餘18.68元，今年三季營收27.89億元，毛利率約21%，淨利2.66億元，每股稅後盈餘8.09元。

