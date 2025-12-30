矽科宏晟掛牌上櫃 盤中股價衝302元上漲逾60%

（中央社記者張建中新竹30日電）高科技產業製程化學品供應系統廠矽科宏晟，今天以每股188元掛牌上櫃，股價表現強勁，盤中攀高至302元，上漲114元，漲幅逾60%。

矽科宏晟董事長郭錦松於掛牌典禮中表示，未來將以更高的標準自我期許，持續強化公司治理以及資訊透明度，並更精進深化核心技術和系統整合能力，穩健踏實拓展版圖，為股東、客戶和員工創造長期及永續的價值。

矽科宏晟是日本關東化學與台灣宏晟跨國合資的企業，業務橫跨半導體、面板與太陽能等領域，配合客戶海外建廠計畫，矽科宏晟據點遍及台灣、上海、廣州、美國、日本、新加坡。

廣告 廣告

矽科宏晟不僅供應4K2K高階顯示製程的化學品，工程版圖涵蓋半導體7奈米及5奈米，承攬晶圓代工廠多項先進製程化學品供應系統工程，近年並投入化學廢液回收與再利用技術開發。

矽科宏晟今年前11月營收新台幣34.56億元，較去年同期增加21.38%，並對明年營運展望正向，看好海外市場訂單規模龐大，是主要成長動能。（編輯：林家嫻）1141230