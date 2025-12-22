矽科宏晟申購逾19萬筆 中籤率僅0.4%

【時報-台北電】美系外資大摩今年以來5度調整台積電目標價，從最低1288元起算，上周已經來到1888元，除重申「加碼」評級，更上調今起3年EPS，依序為64.99元、85.9元、104.3元。專家指出，外資提前押寶台積電1/15的法說行情，失守季線1400元反而是低接的好買點，從技術線型預測，中期有機會上探1767元，但鑒於近來市場波動加大，若想避免單一押注，不妨搭配0050等ETF，分散部分持股風險。 資深分析師陳榮華認為，近期台積電與AI股拉回的主因有三，包括1.短期利空集中釋放：主要反映市場對AI估值泡沫的疑慮，以及預期12月營收可能下滑的心理因素，加上費半走弱，也拖累台積電股價失守1400元的季線關卡。 2.市場情緒的鐘擺效應：在經歷可觀累計漲幅後，市場情緒高度敏感，任何不如預期的消息，如其他科技巨頭的財報，都可能引發獲利了結，形成技術性賣壓。 3.台積電1/15法說在即：市場正將目光轉向2026年1月15日的台積法說，此次將公布本季財報及2026年展望，特別是資本支出計劃和先進製程需求能見度，被視為行情的關鍵轉折點。 從基本面與產業競爭力剖析，鑒於台積電核心競爭力未受AI泡沫

