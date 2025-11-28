矽谷在建商業房產面積 降至2013年來最低

據「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）報導，根據經濟智庫「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）發布的最新季度報告，矽谷商業地產與開發行業正處於「最好的時代，也是最壞的時代」。

報告顯示，好消息是2025年前九個月矽谷開發商完成了560萬平方呎的新辦公及工業空間建設，增速創2021年以來新高。壞消息在於：在建商業房產面積驟降至450萬平方呎，較2024年底減少45%，較2021年峰值下降79%，創2013年以來最低水平。

今年前三季度商業租賃量達2040萬平方呎，有望創2018年以來最高年度租賃量。

空置率雖從第二季度的23%微降至22%，但仍為2019年疫情前水平的兩倍以上，且超過2000年代初網際網路泡沫破裂時期的峰值。

土地利用顧問史泰德（Bob Staedler）向「焦點報」表示，矽谷當前呈現雙重性格。商業地產與開發領域常被視為該地區整體經濟健康狀況的晴雨表，二者並未陷入危機，房產價值也未出現下跌。但與此同時，由於空置率遠超正常水平，新建項目儲備正在萎縮。

「矽谷聯合創投」總裁兼首席執行長漢考克（Russell Hancock）指出，矽谷與全美其他地區一樣，正承受著通脹壓力及政府政策走向不明帶來的整體衝擊。

「在不確定性中，無人願投資，」漢考克向「焦點報」說，「當前沒人願意押注重大項目。」

施泰德勒和漢考克預計，隨著人工智慧（AI）等新興產業的興起以及辦公場所的逐步復工，商業地產市場將逐步復甦。部分老舊辦公樓將通過改造為多戶住宅退出市場。

對業主和開發商而言，當前仍有若干積極信號。

仲量聯行（Jones Lang LaSalle，簡稱JLL）北加州研究部高級總監奎因（Alexander Quinn）指出，機器人（robotics）與無人機（drones）製造商是新需求亮點，因矽谷能獨特匯聚硬體、軟體及人工智慧工程人才，助力這些新技術真正起飛。

儘管去年矽谷新建商業建築中辦公樓占比僅為22%（較前四年55%的占比大幅下降），但隨著生命科學（life sciences）和先進製造業（advanced manufacturing）的迅猛發展，實驗室及工業空間占比已飆升至新開發項目總量的三分之二以上。

