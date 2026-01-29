矽谷大城聖荷西市長馬漢 宣布參選加州州長
（中央社記者張欣瑜舊金山29日專電）與北加州台灣社群友好的矽谷大城聖荷西（San Jose）市長馬漢，今天正式宣布投入競爭激烈的加州州長選戰。他表示，加州表現仍有進步空間，「可以做得更好」；馬漢的加入使參選加州州長的民主黨人數增至9人。
馬漢（Matt Mahan）今天在社群平台X發文，正式宣布參選加州州長，並表示動念參選州長是受到妻子的鼓舞，「她相信，我可以幫助我們的孩子，幫助聖荷西，也幫助加州。」馬漢寫道：「我們可以做得更好…因為我們正在聖荷西證明這一點。」
他表示，投入競選是為了讓政府重新聚焦，為了賦予城市成功所需工具，為了證明「對抗分裂最有力的方式就是拿出實際成果」，也為了證明加州可以再次運作。
43歲的馬漢進入政壇前為一名創業家，是Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）哈佛大學時期的同學。他2023年就任聖荷西市長，為民主黨內偏溫和派的政治人物，曾直言批評現任州長紐松（Gavin Newsom）政府，過度關注網路攻防，未能專注實際解決加州面臨的核心問題，例如住房危機、公共安全及無家可歸者等問題。
日前，37歲的美國公民古德（Renee Nicole Good）遭美國移民暨海關執法局（ICE）探員開槍致死。馬漢公開表示，執法人員不能扮演法官、陪審團和行刑者的角色。
馬漢與台灣社群關係良好，舊金山灣區不少台僑對他的參選表達支持。
根據加州「信使新聞」（The Mercury News），馬漢是這場競爭激烈選戰的第9位民主黨參選人。目前民主黨陣營支持度分散，尚未有人在民調中明顯領先。距離初選剩下不到6個月，馬漢在全州、特別是選民最多的南加州，建立知名度的時間十分有限。
「信使新聞」報導，馬漢有信心，認為真正能讓人脫穎而出的是解決問題的方案，並指目前的參選人都在沿用同一套劇本。馬漢也說，「我競選主打的是加州的未來，我提出的是具體、真正可行的解決方案」。（編輯：張芷瑄）1150130
