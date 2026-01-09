矽谷工程師返台當歌手 燒光800萬存款宣布「告別歌壇」

DJ創作歌手DAPUN大胖花光800萬存款。（胖曲製作工作室提供）

DJ創作歌手DAPUN大胖於2025年的最後一天發行全新創作專輯《The REAL PUN》，宣布燒掉800萬江「告別歌手生涯」暫別歌壇回到美國工作，他高唱〈大姨好き〉求愛熟齡姐姐喊「阿姨我不想努力了。」把心情全都寫入歌曲中。

DAPUN大胖4年前捨棄矽谷工程師頭銜來台闖歌壇，這幾年為了發片圓夢把錢幾乎都燒光，儘管為了生計決定於今年返美重操舊業，但為了讓自己沒有遺憾地離開台灣，DAPUN大胖不但把先前所剩無幾的百萬發片基金毫無保留地全數投入，更一手包辦音樂製作、企劃、視覺，「我把所有我想表達的東西全部放這張新專輯中，之後回美國後除了本身工作，打算轉為幕後製作，除了幫其他歌手製作音樂外，也計畫用新IP、以新的音樂身分來發表更多不同的音樂創作。」

廣告 廣告

DAPUN大胖特別以日文「大好き」意為「超喜歡」為主題，靈機一動地在中間加了一個「姨」字，「發音完全不變，意思卻變成喜歡大姨」，直白柚去的諧音迷因梗不僅凸顯DAPUN笨深的幽默個性，更是自身近期感情空窗多年的獨白，靈感正是來自多年沒交女友的自嘲與頓悟，「很久沒交女朋友了，有時候朋友問我喜歡什麼類型，我都會開玩笑說有錢的阿姨。」加上近年網路流行「阿姨我不想努力了」的迷因，再回頭看看自己為了做音樂燒掉將近八百萬積蓄，讓他突然意識到「錢的重要性」，也促成這首歌誕生的關鍵動機。

有趣的是，當初在寫這首〈大姨好き〉的「靈感繆思」原型人物正是當今演藝圈「美魔女」代表陳美鳳，他表示：「拍攝 MV 前腦中第一個浮現的人選正是美鳳姐，她怎麼可以一直這麼美，真的很厲害，」本想找本人拍MV，但憂心付不起她的演出費，只能作罷。

後來他找到一名六十幾歲、氣質與美貌與陳美鳳相仿的阿姨模特兒擔任「女主角」，由於拍攝過程中這位阿姨都非常主動地找DAPUN牽手跳舞結果竟讓大胖緊張害羞到猛流手汗，DAPUN大胖笑說：「一開始要跟阿姨牽手的時候有點緊張害羞，但阿姨超開朗超可愛的，一直講笑話給我聽讓我放鬆。」被問到是否真的嚮往與「阿姨」交往，DAPUN大胖則展現自身愛情觀，「年齡真的只是數字，他說如果50＋歲的阿姨也能像演藝圈的美魔女一樣美、又願意愛我，我哪有說不的道理？」

DAPUN大胖在製作專輯時幾乎把多年存款全燒光，他索性不找工廠量產實體專輯，而是請印刷廠將圖案印在厚紙板上，再找來七位朋友到家中「家庭代工」，親手裁紙、摺紙、黏包裝，8個人花了10個小時才完成50份專輯，也讓這張實體專輯成為名符其實的「極度限量版」。DAPUN 自嘲笑說：「做到後來大家臉都超臭，我猜我應該失去了7個朋友了。」

更多中時新聞網報導

師徒制落幕 驗光人員法上路

鄭伊健攜手婁峻碩熱血辦案

《一級棒》收視3連霸吳美琳喊阿姨激怒何妤玟