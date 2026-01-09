矽谷工程師返台追夢 燒光800萬基金重操舊業

DAPUN大胖推出新專輯《The REAL PUN》。（圖／胖曲製作工作室提供）

DJ創作歌手DAPUN大胖推出新專輯《The REAL PUN》，不僅是他回歸創作初心的重要里程碑，更是他暫別歌手生涯前的最後一張力作。四年前捨棄矽谷工程師頭銜來台闖歌壇的他，坦言這幾年為了發片圓夢把錢幾乎都燒光，儘管為了生計決定於今年返美重操舊業，但為了讓自己沒有遺憾，大胖把所剩無幾的八百萬發片基金毫無保留地全數投入，期望透過這張集結畢生心血所催生出的作品，把自己創作及喜愛的音樂分享給歌迷。

主打歌〈大姨好き〉有著濃濃日系復古電子樂風，大胖特別以日文「大好き」意為「超喜歡」為主題，靈機一動地在中間加了一個「姨」字，「發音完全不變，意思卻變成喜歡大姨。」大胖坦言當初寫這首歌的靈感，其實來自多年沒交女友的自嘲與頓悟，「很久沒交女朋友了，有時候朋友問我喜歡什麼類型，我都會開玩笑說有錢的阿姨。」加上近年網路流行「阿姨我不想努力了」的迷因，再回頭看看自己為了做音樂燒掉將近八百萬積蓄，讓他突然意識到「錢的重要性」，也促成這首歌誕生的關鍵動機。

DAPUN大胖找來美魔女拍攝MV。（圖／胖曲製作工作室提供）

有趣的是，當初在寫這首〈大姨好き〉的「靈感繆思」原型人物，正是當今演藝圈「美魔女」代表陳美鳳，大胖表示：「拍攝 MV 前腦中第一個浮現的人選正是美鳳姐！他怎麼可以一直這麼美，真的很厲害！」原本與MV導演密謀想找陳美鳳來拍MV，「但後來看看自己的預算，覺得應該付不起她的演出費，就作罷了！」

後來在千挑萬選的選角過程後，終於找到一位六十幾歲、氣質與美貌與陳美鳳相仿的阿姨模特兒擔任「女主角」，由於拍攝過程中這位阿姨都非常主動地找大胖牽手跳舞，結果竟讓大胖緊張害羞到猛流手汗笑說：「一開始要跟阿姨牽手的時候有點緊張害羞，但阿姨超開朗超可愛的，一直講笑話給我聽讓我放鬆。」被問到是否真的嚮往與「阿姨」交往？大胖展現自身愛情觀，笑說：「年齡真的只是數字！他如果50+歲的阿姨也能像演藝圈的美魔女一樣美、又願意愛我，我哪有說不的道理？」

