矽谷工程師追夢燒光800萬 DJ創作歌手告別歌手生涯
【緯來新聞網】DJ創作歌手DAPUN大胖出道4年，為了做音樂燒掉將近八百萬積蓄，他於2025年的最後一天發行全新創作專輯《The REAL PUN》，不僅是他回歸創作初心的重要里程碑，也是他暫別歌手生涯前的最後一張力作。
DAPUN 大胖燒光八百萬發片基金，推出全新專輯《The REAL PUN》。（圖／胖曲製作工作室提供）
DAPUN大胖4年前捨棄矽谷工程師頭銜來台，他坦言這幾年為了發片圓夢把錢幾乎都燒光，儘管為了生計決定於今年返美重操舊業，但為了讓自己沒有遺憾地離開台灣，他把先前所剩無幾的百萬發片基金毫無保留地全數投入，更一手包辦音樂製作、企劃、視覺，期望透過這張集結畢生心血所催生出的作品，把自己創作及喜愛的音樂分享給支持他的歌迷。
對音樂仍抱熱血夢想的他表示：「我把所有我想表達的東西全部放這張新專輯中，之後回美國後除了本身工作，打算轉為幕後製作，除了幫其他歌手製作音樂外，也計畫用新IP、以新的音樂身分來發表更多不同的音樂創作。」
專輯主打歌〈大姨好き〉，他特別以日文「大好き」意為「超喜歡」為主題，靈機一動地在中間加了一個「姨」字，「發音完全不變，意思卻變成喜歡大姨」，諧音迷因梗凸顯DAPUN的幽默個性，更是自身近期感情空窗多年的獨白。
DJ創作歌手DAPUN大胖高唱〈大姨好き〉求愛熟齡姐姐。（圖／胖曲製作工作室提供）
DAPUN大胖坦言當初寫這首歌的靈感其實來自多年沒交女友的自嘲與頓悟，「很久沒交女朋友了，有時候朋友問我喜歡什麼類型，我都會開玩笑說有錢的阿姨。」加上近年網路流行「阿姨我不想努力了」的迷因，再回頭看看自己為了做音樂燒掉將近八百萬積蓄，讓他突然意識到「錢的重要性」，也促成這首歌誕生的關鍵動機。
DAPUN大胖這次礙於經費有限，在製作專輯時幾乎把錢燒光，也因此這次在實體專輯包裝設計上，他索性不找工廠量產，而是請印刷廠將圖案印在厚紙板上，再找來七位朋友到家中「家庭代工」，親手裁紙、摺紙、黏包裝，八個人花了十個小時才完成五十份專輯，也讓這張實體專輯成為名符其實的「極度限量版」。DAPUN 自嘲笑說：「做到後來大家臉都超臭，我猜我應該失去了七個朋友了。」
DJ創作歌手DAPUN大胖將暫別歌壇。（圖／胖曲製作工作室提供）
