矽谷巨人終於醒了！Gemini 3全面碾壓對手，市值重回3.6兆巔峰：Google是怎麼做到的

曾經被嘲笑遲緩、甚至被華爾街擔憂將在 AI 浪潮下「滅頂」的搜尋帝國，上個星期用實力證明了自己仍是矽谷霸主。Gemini 3的橫空出世，不僅在基準測試上全面碾壓ChatGPT、Claude等強勁對手，成為當今地表最強AI聊天機器人，更在資本市場上以 3.6 兆美元的市值重回巔峰。當每位詠唱師都在讚嘆這套最新的大型語言模型，​Google是如何譜寫出這場關於技術、焦慮與重塑企業靈魂的現代史詩？

​《華爾街日報》指出，在正式發布前的幾個月裡，Google 內部進行了一場代號為「氛圍檢查」（Vibe Check）的極限測試。這不是冷冰冰的數據跑分，而是讓工程師與產品經理們用最刁鑽、最人性化的方式去「拷問」這個新模型，Gemini 產品管理資深總監多西（Tulsee Doshi）也回憶起「那個讓她起雞皮疙瘩的瞬間」。​

多西表示，她試著要求Gemini 3用古吉拉特語（Gujarati）進行寫作。這是一種在印度擁有廣大使用人口，但在網際網路文本訓練資料中相對稀缺的語言。過去的模型在處理這類語言時，往往會出現語法僵硬或詞不達意的狀況。然而Gemini 3這次的回應卻讓多西震驚。

多西如此形容道：「那不僅僅是翻譯正確」，「我稱之為『生命的跡象』（signs of life），你能感覺到文字背後的溫度與邏輯」、「當時團隊裡的每個人回饋都是一樣的：『我想我們真的觸碰到了一些東西（We've hit on something）。』」

Gemini 3帶來的震撼並不僅限於Google內部，由於Gemini 3是「原生多模態」模型，意指AI模型不僅能理解文字，還能同時處理圖像、音訊、影片和程式碼的能力，因為它從訓練一開始就是用各種媒體素材餵養，而非後來才外掛視覺模組，這讓它的理解更接近人類直覺。​

雲端內容管理巨頭Box的執行長列維（Aaron Levie）提前一週提前獲得Gemini 3 的測試權限，並且利用週末時間，將海量的複雜商業文件丟給Gemini 3進行分析。列維在受訪時難掩驚訝：​「我們不得不瞇起眼睛，懷疑自己是不是看錯了數據，是不是我們的評估程式出了問題？因為它的進步幅度實在太大了。」但反覆驗證後每一次測試結果都顯示，Gemini 3的得分領先競爭對手達到兩位數的百分點。

從「滅頂」恐懼到市值超越微軟

《華爾街日報》分析，要理解Gemini 3的成功為何如此重要，必須將時間軸拉回三年前。當OpenAI發布 ChatGPT時，Google 遭遇了自成立以來最嚴重的「柯達時刻」（Kodak Moment）危機。投資者恐慌性地認為，這個搜尋引擎巨擘將因為無法適應生成式 AI 的浪潮，其護城河將被徹底填平，甚至成為AI高速公路上的「路殺」（Roadkill）屍體。

那段時間是 Google 的至暗時刻。股價低迷，產品被嘲笑為「半成品」，內部的士氣也因為大公司病與官僚主義而備受打擊。

為了扭轉頹勢，執行長桑德爾·皮猜（Sundar Pichai）進行了一場徹底的戰略大手術。內部員工透露，皮猜致力於打破公司內部各自為政的「穀倉效應」（Silos），精簡領導層級，並強制整合所有 AI 模型的開發資源。甚至連退隱江湖多年的共同創辦人布林（Sergey Brin）也回到公司參與日常運作，親自坐鎮監督 AI 開發代碼。

這場自上而下的改革終於在 2025 年開花結果。今年 5 月的開發者大會（I/O）上，Google 展示了一系列整合 AI 的搜尋功能，初步穩住了華爾街的信心。緊接著在 8 月，名為Nano Banana的圖像生成工具橫空出世。這款工具憑藉其驚人的創意能力與易用性，迅速在社群媒體上爆紅，直接帶動了 Gemini 的使用量呈現火箭式成長。

對於Nano Banana以及Gemini3的表現，資本市場的回應更是熱烈。Google母公司Alphabet的股價今年以來已上漲超過50%，自夏天算起更是飆升了60%。本週，Alphabet的市值正式突破 3.6 兆美元，這是七年來首次超越老對手微軟（Microsoft）。MoffettNathanson的資深分析師麥可·納森（Michael Nathanson）直言不諱：「他們（）Alphabet是AI的贏家，華爾街曾爭論這些傢伙會不會完蛋，但我現在對他們手中的牌感到非常滿意。」

技術解密：不只是聊天，而是「思考」與「行動」

Gemini 3 到底強在哪裡？《華爾街日報》認為，一張在網路上廣為流傳的評測表格揭示了答案。在20項業界基準測試中，Gemini 3 在專家級知識、邏輯謎題、數學問題以及圖像辨識等領域，全面碾壓了 OpenAI 與 Anthropic 的最新模型。

唯獨在程式編碼（Coding）的單一項目上，它以些微差距屈居於Anthropic的Claude Sonnet 4.5之後，位列第二。但在綜合能力上，Gemini 3 無疑是目前的「六邊形戰士」。其中最讓開發者驚豔的，是一項名為「販賣機基準」（Vending Bench）的測試。這項測試要求AI模型模擬操作一台自動販賣機：它必須追蹤庫存、預測需求下訂單、並動態設定價格以實現利潤最大化。這考驗的不僅是語言能力，更是長期的「規劃（Planning）」與「工具使用（Tool Use）」能力，更被視為 AI 邁向通用人工智慧（AGI）的重要指標。

「販賣機測試反映了我們對這個模型的真正野心，」多西解釋道，「我們不希望它只是一個會說話的百科全書，我們希望它能像人類一樣，具備隨時間推移進行思考、決策並執行任務的能力。」

搜尋引擎的終極進化：給7歲女孩的物理課

對於一般消費者來說，Gemini 3 帶來的改變是直觀且具衝擊性的。Google 本週已開始向訂閱用戶開放「AI 模式」，這也是該公司首次在模型發布當天，就將其直接整合進搜尋引擎中。

Google搜尋產品副總裁羅比·史坦（Robby Stein）分享了一個親身經歷的「頓悟時刻」。為了測試新模型，他試著用AI模式解決一個身為父親的難題：如何向他7歲的女兒解釋飛機為什麼能飛起來。史坦原本預期會得到一段淺顯易懂的文字說明、頂多戴上幾張插圖。但Gemini 3就生成了一個互動式模擬介面，螢幕上顯示著氣流流過機翼的動畫，並且附帶一個拉桿（Slider）。當他移動拉桿時，機翼的角度會改變，氣流隨之變化，飛機也跟著升空或下降。

「我當時驚呆了，」史坦說，「我心想：『哇，這東西真的知道針對這個問題，什麼樣的資訊呈現方式才是最好的。』它不再只是給你連結，而是直接給你答案與體驗。」

OpenAI 的護城河還剩多少？

目前看來，Google確實取得了重大的戰術勝利，但這場AI大戰也顯然遠未結束。OpenAI的ChatGPT依然是目前全球最受歡迎的 AI 產品，這個月擁有8億週活躍用戶。相較之下，Gemini公布的是6.5億的「月」活躍用戶，兩者仍有差距。

然而，隨著Gemini 3的推出，Google 展現出了其強大的生態系整合能力——將最強的模型直接植入Android、Workspace以及搜尋引擎中。這種「無所不在」的滲透力，正是 Google 最可怕的武器。專家們也紛紛指出，Gemini 3確實有迎頭趕上、甚至超越ChatGPT的底氣與實力。​

此外，今年9月的一場訴訟勝利也為 Google 注入了強心針。一名聯邦法官在針對Google搜尋壟斷的案件中，拒絕對其處以嚴厲的拆分處罰，理由正是「市場競爭動態已經因AI而改變」。這意味著監管的緊箍咒暫時鬆綁，讓这頭巨獸能更放手一搏。

「稱它為美國下一個頂級模型（America’s next top model）吧！」《華爾街日報》如是說。在經歷了三年的迷惘與追趕後，Google 終於證明了它依然擁有矽谷最頂尖的工程大腦；對於競爭對手而言，這無疑是一個訊號：那個曾經定義了網路時代的巨人，現在準備好要定義 AI 時代了。

