矽谷巨頭挑戰澳洲「未成年網路長城」！Reddit控訴「侵犯言論自由」，試圖推翻全球首見兒少社群媒體禁令

美國線上論壇網站Reddit向澳洲最高法院提出訴訟，希望推翻澳洲對兒童的社群媒體禁令，稱該政策侵犯政治言論自由。澳洲衛生部長巴特勒（Mark Butler）12日回應道，Reddit的行動「一點也不令人意外」，並否定其「捍衛政治自由」的說法。



根據《路透》，這家總部位於美國舊金山的公司表示，澳洲是其重要市場之一，而這項社群禁令應該被宣告無效，因為它違反了澳洲憲法所「默許保障」的政治交流自由。Reddit在提交給最高法院的資料中補充，即便法院最後維持禁令，Reddit也應該被排除在外，因為它不符合「社群媒體」的定義。

本月10日，澳洲成為全球首個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，包括TikTok、Instagram、YouTube和臉書（Facebook）等9個平台都不能使用；這些科技公司在澳洲境內若未移除16歲以下用戶，將面臨4950萬澳元（約合新台幣10億4940萬元）的罰鍰。

在禁令上路的兩天後，Reddit就對澳洲聯邦政府與通訊部長威爾斯（Anika Wells）提告。這也是繼上個月兩名青少年代表澳洲一個自由意志團體提告後，第二件挑戰該政策的訴訟。不過這次由市值440億美元的矽谷大公司出手，讓法律戰的資源與規模瞬間大升級，如果Reddit這次成功，可能會讓其他平台以也紛紛跟進提出類似挑戰。

2025年12月10日。澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）在雪梨舉行記者會後離開。（AP）

威爾斯的發言人則回應說，澳洲政府是「與家長和孩子站在一起，而不是站在平台那邊」，並會「堅守立場，保護年輕人免於社群媒體造成的傷害」。衛生部長巴特勒也指控Reddit之所以提告，並不是為了捍衛年輕人的政治表達自由，而是為了保護自己的商業利益，他說：「這就跟過去菸草大廠一再對抗菸害管制一樣，如今某些社群平台或科技巨頭也在做一樣的事情。」

「隱私與政治表達」爭議

遭限制的社群平台公司在過去一年都曾表達不滿與反對，但最後仍表示會遵守規定，並指出他們會根據使用者的網路活動來「推斷年齡」以及透過自拍照片來「估算年齡」。

但Reddit在提交訴訟時同時發布聲明表示，這項法律「涉及全體網路使用者的重要隱私與政治表達問題」，因此Reddit才會向法院提出申請，希望審查該法。在12頁的訴狀中，Reddit表示禁止16歲以下兒童及青少年上社群媒體，會損害社會的政治討論。

訴狀寫道：「16歲以下的澳洲公民，在幾年內、甚至短短幾個月後，就會成為選民。他們未來的政治選擇，將會受到他們在18歲以前所接觸與參與的政治溝通所影響。」

