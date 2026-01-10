矽谷巨頭淪「DRAM乞丐」？ 駐點南韓排隊搶貨 三星、海力士喊漲60%

隨著人工智慧（AI）浪潮推動對高效能運算的渴求，全球記憶體市場正迎來一場前所未見的供需風暴。根據《朝鮮日報》報導，來自美國矽谷的科技巨頭採購人員正蜂擁至南韓板橋與平澤一帶，被戲稱為「DRAM乞丐」，只為在產能吃緊之際，搶下珍貴的記憶體庫存。

而三星電子與SK海力士等主要供應商已在第一季談判中，強勢要求伺服器DRAM價格調漲50%至60%，預示著一場由通用記憶體領軍的半導體超級週期正式展開。

矽谷買家駐點搶貨 只求「有貨就買」

報導指出，這場記憶體爭奪戰的激烈程度超乎想像。儘管供應商開出了大幅漲價的條件，但市場氛圍卻是「趁價格再漲之前，能買多少就買多少」，這導致各大科技公司的採購代表不得不長期駐守在鄰近半導體廠區的飯店，隨時準備搶購釋出的庫存。

這波短缺潮自去年下半年開始，且業界普遍預期將延續至今年底。DRAM作為電腦的短期記憶核心，負責儲存並快速傳輸CPU運算所需的數據。在AI時代，除了專為AI訓練設計的高頻寬記憶體（HBM）外，傳統伺服器DRAM的需求，也因資料儲存量的爆炸性增長而急速攀升。

價格狂飆6倍 通用記憶體獲利恐超HBM

DRAM價格的飆漲幅度令人咋舌。根據統計，DDR4 8GB的平均固定交易價格從去年1月的1.40美元，一路狂飆至12月的9.30美元，這是7年來首度突破9美元大關。

KB證券（KB Securities）研究中心負責人金東元（音譯）分析，受惠於這波價格漲勢，部分通用記憶體產品的營業利潤率預計將高達70%。甚至有預測指出，DDR5的利潤率可能超越目前炙手可熱的HBM3E，這意味著，今年半導體大廠的獲利關鍵，將從單純依賴高階 HBM，轉向通用型記憶體的全面爆發。

需求外溢效應 引爆半導體超級週期

半導體業界分析，這波超級週期的成因在於需求的「外溢」。原先市場焦點集中在昂貴且產能受限的HBM上，但隨著AI應用落地，對基礎算力與資料儲存的需求擴散至伺服器DRAM。由於HBM擴產有其極限且成本高昂，科技巨頭轉而大量囤積伺服器DRAM，以滿足數據中心的龐大胃口。

這股動力也直接反映在財報上，三星電子近期創下的單季營業利潤突破20兆韓元的歷史紀錄，主要推手正是DRAM業務的强勁表現。隨著供需失衡短期難解，這場由AI點燃的記憶體搶購戰，恐將持續主導今年的全球科技產業脈動。