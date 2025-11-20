矽谷新創公司建造 白色飛艇「探路者1號」滑過金山空中

許多灣區通勤者18日上午看見空中有一艘閃閃發光的白色飛艇（blimp，又稱airship）滑過舊金山市和金門大橋上方，這是外星人來訪嗎？

舊金山紀事報報導，這並非飛艇廣告或電影特技——而是「探路者1號」（Pathfinder 1），一艘由矽谷新創公司LTA Research建造的400呎長的實驗性飛艇。LTA Research由Google共同創始人布林(Sergey Brin)出資營運。

此次飛行標誌著布林雄心勃勃的計畫又向前邁進了一步，該計畫旨在利用現代材料和零排放技術革新輕於空氣的旅行方式，這是非常節省能源的懸浮於空中的方法。

LTA Research表示，公司的目標是開發新一代大型電動飛艇，未來可望將人道援助物資運送到災區，或連接沒有機場的偏遠地區。據該公司稱，探路者1號配備12台電動馬達作為驅動設備，並採用碳纖維和鈦合金製成飛艇框架，是目前飛行世界中體積最大的飛行器。

這艘巨型飛艇以位於山景城莫菲特聯邦空軍基地(Moffett Federal Airfield)一座第二次世界大戰時期的機庫為基地，並在過去一年中不斷擴大其在舊金山灣區的飛行範圍。

LTA Research公司表示，其近期續簽的聯邦適航證書允許團隊在「嚴格的安全規程」下進行更長時間的試飛。

公司並補充說，每次飛行都有助於工程師收集飛艇導航系統和在不斷變化的沿海環境中的穩定性數據。該公司稱，最近一次在舊金山灣進行的測試為「金門海峽獨特的風型和海況」提供了寶貴的見解。

