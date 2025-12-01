矽谷模式軍工吃癟？Anduril無人載具頻故障烏軍棄用
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）國防新創公司Anduril標榜科技新創圈特有的速度交付國防軟硬體，開啟軍備研發新時代。但文件顯示Anduril產品故障與安全問題頻傳，矽谷新創模式應用到軍工吃癟。
華爾街日報指出，美國海軍今年5月嘗試在加州外海一艘作戰艦艇上施放並回收30多艘無人艇，但其中十多艘「凸槌」。一些無人艇拒絕接收指令並自動進入怠速安全狀態，儼然海面上的無效漂浮物，反淪為演習中其他艦艇的潛在風險，迫使軍方人員連夜善後。
這些無人艇靠Anduril研發的自主系統軟體Lattice。事件讓美國海軍深感擔憂，在例行的後續報告中提出罕見嚴厲批評，指系統「不斷出現作戰安全違規、承包商更有誤導行為」，警告如不立即修正並驗證軟體設定，將對部隊構成「極端風險，甚至恐釀人員傷亡」。
路透社稍早也披露，Anduril今年8月將一批滯空攻擊無人機交付台灣，然而他們的產品在美國空軍兩度高空測試都失敗，引發外界質疑業者所宣傳的實戰能力。
自2017年成立以來，Anduril從激烈競爭的國防科技新創業竄出頭並成為當紅炸子雞，承諾能拿出引領自主化戰爭時代的軟硬體，將以新創公司特有的速度為美軍提升戰力。
Anduril在最新一輪融資中的估值超過300億美元，並已取得諸多矚目的軍方合約，包括打造無人噴射戰機、混合實境頭戴裝置乃至戰場管理系統等各式裝備原型。
然而，標榜將矽谷科技新創模式引進軍工業界的Anduril目前問題頻傳，不只在軍方內部演習或私人測試場上屢次出包，產品在烏克蘭戰場上也踢到鐵板。
據離職的公司員工與熟悉烏克蘭作業的人士透露，Anduril產品在唯一實戰驗證的烏克蘭戰場，發生包含易遭敵方強烈電子干擾在內諸多弱點。
知情人士說，烏克蘭安全局（SBU）在前線的官兵發現，他們使用的Altius滯空攻擊彈械（自殺無人機）常墜毀而無法擊中目標，問題嚴重到烏克蘭安全局於2024年全面停用，之後也未再部署。
Anduril公司的代表與支持者們則說，業者遇到的是任何武器研發計畫都會遭遇的同類問題，工程師團隊正取得令人振奮進展。他們強調這些事件都不代表產品存在根本性缺陷，測試本來就是為挑戰軟體、找到漏洞並加以修復。
路透社之前曾分析，Anduril這類矽谷科技新貴正引領新一波軍工業潮流，盼以無人機、人工智慧（AI）與自化系統等尖端科技改變美國軍事與防務圈。
Anduril與資料分析出身的另一新創公司Palantir雙雙在川普主政期間市值快速攀升，因華府越來越依賴矽谷式的創新來應對日增的安全威脅。
有別於洛克希德馬丁、雷神等傳統軍工企業，Palantir與Anduril被視為「非傳統」防務供應商，他們秉持速度優先、創新至上、先試再說等矽谷風格加入軍工市場競逐，引來正反不同議論。
曾擔任美國海軍戰略幕僚、現為智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員的克拉克（Bryan Clark）說：「挑戰將在於他們（業者）到底能不能搞出名堂？他們在一眾不同領域目前只拿得出最小可行性產品（minimum viable product）。」（編譯：陳亦偉）1141201
