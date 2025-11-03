矽谷男為何瘋整形？怕被職場當「過氣老人」，砸460萬對抗「容貌焦慮」 科技新貴嗨喊：拉皮真的太神了

「在矽谷，如果你看起來老了，就會被貼上『無關緊要』的標籤。」在崇拜青春與速度的科技圈裡，30歲彷彿已踏入職場老年期。《華爾街日報》10月31日揭露，一場專屬男人的「青春保衛戰」在矽谷全面開打——從肉毒、眼袋到全臉拉皮，醫美早已不再是女人的特權。中年科技男捧著股票分紅，用15萬美元換一張新臉：有人為了擺脫「牛蛙雙下巴」動刀，有人怕Zoom會議洩露法令紋。這些曾自詡理性低調的理工男，如今也被年齡焦慮追著跑，排隊集體進廠維修，嘴上喊著：「拉皮真的太神了！」

矽谷的年齡焦慮：科技男為何怕變老？

2024年，知名投資人基思・拉布伊斯（Keith Rabois）在演講中提到，「矽谷教父」彼得・提爾（Peter Thiel）曾給過他一句「誠懇建議」：別僱用30歲以上的人。科技是年輕人的遊戲，整形外科醫師說，如今越來越多科技男願意砸下上萬美元做「微拉皮」、頸部和眼瞼拉皮手術，只為抹去時間的痕跡。對科技男來說，臉和程序一樣，都得定期優化更新，才不致於被時代淘汰。

舊金山整形外科醫師馬滕（Timothy Marten）觀察到，醫美早就不是女人的專利。「我們這個社會傳統上逼女人要看起來年輕，但現在每個人都感受到這種壓力——尤其是在矽谷。如果你看起來老了，就會被貼上『無關緊要』的標籤。」

精神分析學家薩賓（Stephen Sabin）也表示，他的矽谷男性病患愈來愈多，許多人焦慮自己「會因為變老被淘汰」。有人先打肉毒、做面部填充，後來乾脆動刀。薩賓笑著說：「能讓你感覺更好的事，何樂而不為呢？」

從肉毒到全臉拉皮，科技男最愛什麼手術？

《華爾街日報》10月31日報導，在矽谷，拉皮手術的熱度幾乎能和AI話題並列。比佛利山莊整形外科醫師塔雷（Ben Talei）說，高階面部與頸部拉皮的收費落在12.5萬到15萬美元（約合新台幣385萬至463萬元）之間，而過去五年，科技業男性的拉皮需求暴增四倍。

舊金山整形外科醫師巴內特（Andrew Barnett）也觀察到，疫情之後的拉皮手術訂單比以往多出25%，眼瞼手術更是成長了五成。他說，最捨得花錢的那群人，是握有風險投資和私募股權的高管們——他們資金雄厚，足以支持將臉升級成豪華版。

埃利亞斯尼亞（Dino Elyassnia）醫生的男性鼻整形成果：術後7個月，這位患者接受的是閉式保留式隆鼻手術，恢復狀況非常理想，鼻型精緻自然又低調。（drdinoelyassnia/ig）

加州整形外科醫生古德曼（Cynthia Goodman）指出，30多歲的科技男通常還撐得住，只靠肉毒或少量填充撐場面。等到了40歲，大家開始進入「微拉皮」年齡層，這種手術切口少、恢復快，一週左右就能回去開會。古德曼說，現在已經沒人想做那種表情僵硬的舊式拉皮，她自創的「短疤痕拉皮」起價約1.5萬美元（約合新台幣46萬元），專治下半臉鬆垮，效果自然又不留痕。

另一項熱門手術是「眼瞼提升術」，它可以去除浮腫的眼袋和上眼瞼鬆弛的皮膚。灣區外科醫師塞布拉基安（Arman Serebrakian）指出，多數科技男都衝來割眼袋、拉眼皮，上眼瞼手術5,000到7,000美元（約合新台幣15萬至22萬元），下眼瞼8,000到1萬美元（約合新台幣25萬至31萬元），一次搞定疲態眼。

埃利亞斯尼亞（Dino Elyassnia）醫生的男性拉皮手術成果：術後一年，這位患者展現了臉部與頸部拉提搭配自體脂肪移植後的自然精緻效果。經過精心規劃的手術，不僅重塑年輕輪廓，也保留了男性特有的輪廓感。（drdinoelyassnia/ig）

疫情、減肥藥與 Zoom ：誰讓男人開始照鏡子？

除了在競爭激烈的就業市場保持年輕容貌的壓力，這場「青春維修潮」的另一個推手是新冠疫情。古德曼醫師說，疫情過後整形業務明顯爆發，因為「大家在Zoom會議上盯著自己的臉太久了」，法令紋、眼袋、鬆弛的下巴，全都逃不過高清鏡頭。華盛頓州皮膚科醫師萊維（Daniel Lévy）補充，矽谷的混合辦公模式更助長了這波熱潮，人們終於能悄悄動手術，然後在家悄悄復原，驚艷所有人。

50多歲的男性病患成了醫師的新常客。古德曼醫師說，她替這些中年男人做過「很多」眼瞼提升術，只要在診所進行一場簡單手術，就能立刻年輕十歲。一位保險公司高級產品經理回憶，自己在將近60歲那年動了眼袋手術，全程只打局部麻醉。術後那一週他窩在家遠距上班，「剛做完真的很醜，」他笑著說。三週後腫脹消退，他重新走進公司，感覺整個人在工作中更自信了，並且「很喜歡自己的新面貌」。

新型藥物的上市也大幅助長了手術風潮。巴內特醫師補充，新型藥物能減輕瘀青與腫脹，縮短恢復期；他甚至會幫部分拉皮患者縮小唾液腺，打造刀削班的俐落下頜線。「最新技術能讓手術變快、變安全。」

古德曼醫師指出，諾和泰這類GLP-1減肥藥在科技圈大流行，快速瘦身後皮膚鬆垮，逼得更多人尋求拉皮救援。馬滕醫師形容這現象叫「洩氣」——臉的確變小了，但人看起來像癟掉的氣球。

外貌焦慮 ，從女人轉移到男人身上

隨著年齡焦慮的升溫，矽谷男人「進廠維修」越來越早。馬滕醫師說，以前的男性通常要等到60至70歲才拉皮，現在40、50歲就急著動刀，這稱為「早期維護」。她的臉部與頸部拉皮手術收費介於7.5萬到15萬美元（約合新台幣231萬至463萬元），取決於是否加做其他專案。這些男性患者偏好自然、低調的外表，連手術都要「祕而不宣」。「男性比女性更不願意談自己的手術。」她說。

灣區時尚顧問希區柯克（Victoria Hitchcock）笑說，許多矽谷男客戶是被老婆「帶壞」的。看見妻子整形後變年輕，自己也心癢難耐。一位55歲的銷售經理就是典型案例——他的公司為科技巨頭供貨，去年11月跑去動頸部拉皮，埃利亞斯尼亞（Dino Elyassnia）醫生給他做了手術，去掉他口中那個看起來像「牛蛙」的雙下巴。這位先生說，他太太先動過手術，「我不想站在她旁邊看起來像個巨魔。」

手術全身麻醉進行，醫師順便幫他切掉唾液腺。恢復過程比預期艱難，他的頸部插著引流管，吞嚥困難、嘴唇麻木長達數月。儘管過程讓他有點「恐慌」，他仍說值得——那些讓他困擾多年的問題都被一起割掉了。

馬滕醫師感嘆，行醫30年來，她親眼看見了審美壓力的轉向。「過去男性只要有成就就能贏得尊重，女性卻得靠外表來換取肯定。」如今情勢反了過來，許多男性發現光有成就不夠，還得面帶光澤、儀表堂堂，他們也終於體驗到何謂困擾女性的「外貌焦慮」。

