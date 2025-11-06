矽谷HR哭了！竹科台廠攻美3個月招到夢幻團隊，靠的不是錢

「在矽谷，花大錢還找不到人？」無疑是眾多台廠攻美時，HR最深的恐懼。然而，來自竹科的汎銓，竟在短短3個月內，於人才競爭最激烈的加州灣區，組建起一支堪比聯合國的夢幻團隊，不靠砸下天文數字的薪酬，甚至不問面試者的年紀，還打破名校畢業、年資經驗豐富的迷思。這家公司找齊人手，究竟做對了什麼？

成為汎銓科技美國子公司執行長，柳淳浩還不到30歲，號稱「半導體業最年輕的CEO」。此外，他還是科技業少見的父傳子「科二代」，汎銓董事長柳紀綸是他父親。

儘管年紀輕輕，柳淳浩卻在短短三個月內，便憑一己之力組建起美國廠團隊，並在矽谷核心區的桑尼維爾（Sunnyvale）取得300多坪廠房，於2025年第二季正式開始營運，為公司賺進美國財。

「我現在人在台灣，白天上完台灣班之後，晚上接著要上美國班。」柳淳浩笑著打趣說，台美兩地的時差，是目前唯一辛苦之處。找齊人才、覓地設廠，反倒似乎是「小菜一碟」。

「護國神山」是汎銓大客戶之一，在半導體產業鏈中，汎銓扮演著關鍵卻鮮為人知的角色。

首先，它是晶圓廠的「除錯專家」，當製程出現問題時，需要透過高階電子顯微鏡，精準定位故障點，協助客戶提升良率。而當台積電前進美國亞利桑那州，汎銓認為美國市場大有可為，毅然決定跟進。

汎銓所提供的服務，同時也是晶圓廠研發團隊「背後的眼睛」，在客戶開發新製程節點時，汎銓可提供奈米等級的結構分析，以利客戶驗證實驗方向的正確性。

「我們20年前從一台設備開始，到現在累積了很多的技術實力，」柳淳浩對公司壯大的歷史瞭若指掌，從父親那一代起陪伴客戶，從成熟製程一路走到先進製程，汎銓的數據「算得極準」，成為客戶調整參數的關鍵，是支撐台灣半導體產業持續前進下一奈米世代的無名英雄之一。

柳淳浩對公司壯大的歷史瞭若指掌。蘇義傑攝

快速交付，走向國際的最大資本

在半導體產業，時間同樣就是金錢。柳淳浩指出，汎銓的服務時效，是以「小時」而非「天」或「週」計算。

當客戶的研發團隊做完實驗，晶片往往在當天下班之際就送達汎銓，汎銓必須在隔天早上客戶開會前，將分析數據交付到客戶手上，否則將影響客戶的決策進度。

為此，汎銓的實驗室得24小時不間斷運轉，工程師四班二輪，確保每一顆樣品都能在最短時間內完成分析。這種「救火隊」般的極致效率，滿足了客戶的迫切需求，也令汎銓贏得市場信任與高額報酬。

經營績效，說明了汎銓的價值：2025年9月營收來到1.94億元，創下單月歷史新高，年增16.24％；第3季營收5.77億元，季增5.89％，同樣創下單季新高。

而當「製造業重返美國」的口號喊得震天響，眾多台灣高科技公司赴美設廠，形成新風潮。其中多數台廠選擇「空降」管理團隊時，汎銓卻走出一條在地化的獨特路徑。

這家半導體檢測分析服務公司，美國團隊竟完全在當地招募，由柳淳浩親自在矽谷招兵買馬。「美國人來應徵，幾乎感受不到公司是來自台灣的背景。」柳淳浩說。

跨文化管理，去標籤化的人才戰略

這種模式徹底解決了跨文化管理的隔閡，以及信任問題，除了能完美融入當地的產業文化、法規與商業習慣，也讓美國客戶能將汎銓視為一家真正的本地服務商，而非「外來者」。此舉，無疑是台廠全球化布局的終極解法之一。

在人才招募上，汎銓還展現了先進的「去標籤化」思惟。

柳淳浩強調，自己在面試時，不看應徵者的學歷、年齡或背景，而是用「一針見血的問題」直接評估對方的能力、思考深度與潛力。

「找人不要有任何的成見，就像別人不要因為我年輕和我是董事長兒子，來定義我。」柳淳浩認為，名校學歷只是「高機率優秀」的參考，真正的優秀應由實際表現定義。

他相信，以能力和理想為本的找人哲學，能吸引到更多元、更具熱情的人才，避免了因過度看重標籤而「錯失潛力股」。除了是對面試者的更加公平，還能打造出高效團隊。

柳淳浩強調，自己在面試時，不看應徵者的學歷、年齡或背景，而是用「一針見血的問題」直接評估對方的能力。蘇義傑攝

打造「聯合國級」團隊，實現雙向創新

如今汎銓的美國團隊，成員宛如「聯合國」，集結了來自美國、印度、孟加拉等多國人才。不同國籍、背景的員工，帶來了多元觀點，以及解決問題的不同方法，激發了更多火花。

為什麼柳淳浩一個外國人，能在矽谷這個全球人才的匯集地，找到這樣一支隊伍？

與多數「富二代」不同，柳淳浩的接班之路，其實先繞了一大圈。他並非在公司內部按部就班輪調各個崗位，而是在取得美國史丹佛大學物理碩士的學位之後，選擇在矽谷一家下世代太陽能新創公司，擔任研發工程師。

這段「養成」經歷至關重要，讓他親身經歷從零到一的創業過程，理解新創公司如何快速決策、靈活應變。吸收了矽谷奶水的他，既具備國際視野，也積累了人脈連結。

汎銓到美國設廠，不僅是單向輸出，更追求「雙向創新」。

第一「向」，是將台灣累積20年的半導體檢測技術與經驗帶到美國，解決當地客戶的迫切需求。第二「向」，也請美國團隊將矽谷的先進思潮，反饋回台灣，刺激台灣團隊擁有新視角。

「我們會選在灣區設廠，也因為灣區是全世界的跨領域整合的聚集地。」柳淳浩說，台美之間知識上的雙向流動，將使汎銓不再是一家單純的台灣公司，而是一個能持續進化的創新平台。

這位半導體業最年輕的CEO，老練得如同閱歷極深的商場老將。他深知，在矽谷這片新創聖地，金錢只能買到短暫的忠誠，唯有共享的「夢想」與「信任」才能凝聚人心。