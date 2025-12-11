砂包亂棄恐致溝渠阻塞 桃市府籲民眾按時回收、共同防汛





隨汛期來臨，桃園市政府水務局11日呼籲市民切勿隨意丟棄防汛砂包，並應依照各區公所公告的時間與地點完成回收，以降低因砂包破損、泥砂外漏造成排水阻塞，導致二次淹水的風險。水務局強調，正確使用與回收砂包，是提升社區防災韌性的關鍵措施。

每年5月至11月為防汛期，期間因颱風、豪雨及短延時強降雨頻仍，低漥及排水不良地區易發生積淹水。沙包成為家戶最常使用的防汛工具。然而，因部分民眾認為砂包占空間或誤以為無須回收，常出現豪雨過後任意棄置情況。

廣告 廣告

水務局指出，不當廢棄的砂包容易因袋體破裂造成砂土外洩，在降雨時被沖入側溝、雨水下水道，反而造成堵塞，加重淹水，甚至形成環境污染，問題不容忽視。

水務局說明，砂包應「用後瀝乾、汛後回收」。砂包使用後應「瀝乾、陰放、再利用」，避免濕砂發霉或袋體受損；汛期結束後，民眾則需依區公所公告，將砂包送至指定回收點，由公所統一處理。

水務局強調：「砂包不是一次性用品，不當丟棄不僅造成環境負擔，更可能直接影響排水系統運作。」

為強化砂包回收效率，桃園市政府於111年修正《桃園市政府防汛專用砂包整備領用及回收注意事項獎勵規定》，政策推動後成效顯著，桃園市砂包回收率逐年提升：111 年回收率62%、112 年回收率82.82%、113 年回收率85.08%。

市府表示，回收成效明顯提升，顯示民眾環保意識與區公所執行力皆持續進步。呼籲落實回收，共同守護城市安全。

水務局強調，砂包回收是防汛工作不可忽視的一環，呼籲市民配合回收流程，避免因個人疏忽導致溝渠阻塞或社區淹水。市府也將持續強化宣導與管理，與公所及市民共同提升防災韌性。

更多新聞推薦

● 屏東追星季壓軸登場 「冬之銀河變奏曲」 12/13社頂自然公園浪漫啟動