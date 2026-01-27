砂卡礑步道發生民眾摔落意外 太管處籲勿入未開放區域

太魯閣國家公園管理處蘇花管理站於二十七日十三時二十分接獲花蓮縣消防局通報，於封閉中之砂卡礑步道約二五○公尺處發生在地居民摔落邊坡受傷意外。太管處接獲訊息後，第一時間指派二位保育巡查員趕赴現場支援，目前傷者已由消防局送醫救治（見圖），意外現場亦處理完畢。

太管處長劉守禮指出，砂卡礑步道受○四○三地震重創，地質環境極其不穩定，目前仍處於封閉修復狀態。為維護民眾安全，太管處於步道入口及相關動線皆已設置顯著的安全管制圍籬與禁止進入告示。

劉處長強調，地震後山區土石鬆動，尤其封閉區域潛藏高度落石與坍塌風險，請民眾與在地居民務必配合各項管制措施，切勿擅自破壞圍籬或強行進入非開放區域。太管處將持續加強巡查，並籲請社會大眾尊重管制措施，以守護自身及救災人員的安全。