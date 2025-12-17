砂石大王轉型資源循環，開發低碳排再生建材！立順興化爐碴成綠金，賣進台積電中科廠
從台積工程師返鄉，到投入循環材料研究20多年，立順興董事長呂東璇用化工背景開發低碳產品，從砂石跨業資源循環，將廢料轉型為再生建材。
苗栗後龍一座占地一公頃的場區內，有兩座逾3公尺高、如同被削平的灰色小丘，在陽光下靜靜曝曬。走近一看，才發現它們是由煉鋼產生的鋼碴與工業廢棄物磨出的碎粉堆積而成。
這裡是立順興資源科技將廢棄物轉化為綠色建材的基地；兩座「聚沙成塔」的綠建材原料，也像是這家循環經濟業者創業以來的寫照。
立順興的業務模式並不複雜，將來自各地的建築、工廠、煉鋼廢棄物集中到苗栗後龍廠區，再以機器破碎為細小顆粒，篩分出有用的原料，與水泥、飛灰等材料混合，轉製成可用於挖馬路、挖管線的控制性低強度回填材料（CLSM），部分營建剩餘土石方也用於生產一般的混凝土。
▲立順興董事長暨總經理呂東璇，從台積電工程師轉身投入綠建材研發，並成功將自家產品導入老東家。（攝影／劉咸昌）
廢料、爐碴變身主力原料
CLSM占公司兩成營收
光是CLSM這項主力產品，每年就能貢獻公司營收兩成，還賣進台積電中科廠，杜絕廢棄物對環境的危害，同時也創造經濟效益。
創立立順興的第一代老董呂憲坤，原經營砂石開採與買賣，事業橫跨大安溪與大甲溪。全盛時期，全台營建廠幾乎都有採用他供應的砂石，人稱 「砂石大王」，和環保完全扯不上邊。
但在事業如日中天時，呂憲坤已預見天然資源不可能被無限地開採，興起轉行念頭，恰好聽聞政府正在為都更而產生的大量土方苦惱，2001年決定在後龍設立土資場，投入資源循環，並找回清華大學化工所畢業、曾任職台積電工程師的兒子呂東璇幫忙，立順興就此誕生。
只是，循環經濟這條路並不平坦。
創業初期，立順興雖已建好土資場，卻遲遲拿不到執照；土方收不進來，廠房只能空轉燒錢。為求生存，公司只好另尋替代料源，最早嘗試收受鑄造汽車零組件外模產生的廢鑄砂，卻因重金屬含量超標遭勒令停工；其後陸續向豐興鋼鐵、東和鋼鐵、中龍鋼鐵收取煉鋼產生的電爐碴，一度成為公司最主要料源。
「公司的發展從來不是照理想藍圖走。」現任立順興董事長暨總經理呂東璇苦笑說，20多年來，立順興幾乎都是「先遇到困難，再想辦法解決。」CLSM就是在「解決問題」中發現的成果。
當年收取爐碴轉製後，立順興卻面臨處理後的爐碴剩餘大量泥沙、在場內堆積如山的困境，於是呂東璇找上當時在台灣營建研究院服務、專精營建材料研發的鄭瑞濱博士，學習如何將剩餘廢棄物製成CLSM，進而在2006年建置第一套設備，開始生產。
2016年，中龍鋼鐵的爐碴因被不當使用於台北松菸文創園區外牆，造成牆面膨脹剝落，爐碴一度遭汙名化、乏人問津，中龍因此找上立順興收取爐碴。為消化持續增加的爐碴量，呂東璇在台中梧棲設立新廠，將苗栗處理完成的粒料運往台中拌合，供應當地工程。
立順興環安中心主任蔡秉哲指出，公司約有二十多家CLSM營建施工單位客戶，提供工程開挖後須鋪墊的回填材料。行業吃地域性，預拌車運送CLSM的距離不能超過50公里；同時也重視長期配合與信任關係，「這樣的產業特性，反而很適合重人情和義氣的呂家父子。」
投資3億元更新設備
升級成低碳再生混凝土
除了人情和地域性，真正讓立順興CLSM突出的關鍵，是減碳上的研發布局。
2022年水泥出現斷料潮，為確保供應穩定，立順興不惜用更高價格向中鋼與台泥等企業合資成立的中聯資源，採購CLSM重要原料水泥。中聯資源的低碳水泥是以爐石粉取代部分水泥熟料，立順興改用後，每立方公尺CLSM的碳排量，較過去降低約80公斤。重視ESG的台積電中科廠，正是因為立順興產品的低碳排優勢，才決定導入。
現在立順興更積極與學界合作，開發大量減少水泥使用的「低碳膠結CLSM」，預計每立方公尺CLSM的排碳量，可進一步較2022年減少120公斤。
「以前客戶只問價格，現在會主動問有沒有低碳認證，顯見市場需求已明顯轉變。」蔡秉哲說。
中龍鋼鐵指出，立順興在資源循環利用上，較多數業者走得更前面，包括自主取得ISO認證、執行碳盤查，並持續與聯合大學、中央、中興、成大等校合作開發材料技術，屬業界少數。
呂東璇看好CLSM發展，他還計畫投入三億元升級設備，將磚塊和爐碴洗得更乾淨，把產品升級成更高強度的再生混凝土，售價可以從每立方公尺5百元提升至8百元以上。
從砂石買賣跨入資源循環，立順興屢次將危機化為商機，把人人棄置的廢料，轉為綠色建材。呂憲坤與呂東璇父子用行動證明，每一次挫折，或許正是下一次轉型的起點。
更多今周刊文章
2026最低工資29500元，為何半數勞工反陷焦慮？原來「副作用」浮現：薪水都吃光…如何對症下藥
中鋼股價46➝18元、台塑118➝40元，2026年將華麗轉身？杜金龍最新目標價曝光：忍住別賣，坐等「歹子養老爸」
65~74歲是人生最美好時光！葉金川2度抗淋巴癌決定「不洗腎、不化療」：該來的躲不掉，不如先準備好
其他人也在看
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的車區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往市內湖...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 86
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 93
潘慧如帛琉辣曬比基尼！進入「上帝的水族箱」 讚嘆美景：捨不得離開
潘慧如剛從帛琉度假返台，分享在當地比基尼辣照，直呼：「真的會捨不得離開。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 22
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 72
觀光客小戴！放下長髮「仙氣爆棚」 赴義朝聖比薩斜塔卻見一片黑
台灣羽球傳奇天后戴資穎上個月7日宣布自己正式退役，不再是選手，而在脫下球衣之後，她的生活可謂多采多姿，近日就遠赴歐洲旅行，分享自己在義大利觀光的照片，有別於過去在球場上得豎起馬尾，「觀光客小戴」決定放下長髮，令不少球迷都覺得耳目一新。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 21
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 150
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 5
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 7
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 86
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 185
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 162
台積電產能隱憂／熊本廠驚爆虧損 台積電緊急調整全球產能救火
因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計劃的六奈米，直攻生產二奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 75
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 134
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 44
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 14