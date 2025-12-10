砂石車倒車中…67歲義交才「舉手指揮」卻陷「視線盲區」慘遭輾斃

記者羅欣怡／桃園報導

林姓義交一開始就有發現砂石車倒車。（圖／翻攝畫面）

協勤卻丟了命！桃園龜山區林姓義交，昨（9日）上午在興達路交通疏導，附近工地砂石車進進出出，其中顏男駕駛的砂石車正在倒車，站在路口指揮的義交背對砂石車，沒發現車子已經逼近，直接被車頭撞擊倒地，砂石車輾過林男，消防局獲報派員到場，林男送醫後仍不治，肇事的顏男依過失致死罪送辦。

義交轉身倒車後，沒注意自己陷入砂石車盲區。（圖／翻攝畫面）

影片中，67歲的林姓義交昨日上午10時許，站在十字路口指揮交通，光是現場就有兩、三台砂石車來來去去，顏男正駕駛砂石車倒車，原本背對的林男發覺到到動靜，轉身朝向砂石車，看到砂石車接近路口，林男又轉身舉起右手，提醒其他車輛注意，但他保護了其他人，卻沒發現自己已進入砂石車的視線死角。

義交遭砂石車碰撞倒地，直接被車輪輾過。（圖／翻攝畫面）

砂石車持續逼近，林男被砂石車車頭撞擊倒地，駕駛根本沒發現異狀，車子持續倒退，車頭車輪輾過林男造成嚴重傷勢，送醫不治。

警消趕到現場將傷者緊急送往聖保祿醫院搶救仍宣告傷重不治，顏男酒測值為0，全案依過失傷害致死罪偵辦，並報請檢察官、法醫相驗，釐清死因，龜山分局後續慰問並協助死者家屬申請相關喪葬補助事宜。

義交傷重送醫不治。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

