砂石車切過來 這邊車被撞旋轉180度 另一邊紅綠燈桿斷
10月31日桃園龜山與宜蘭蘇花改先後發生兩起砂石車事故，引發交通安全關注。在桃園龜山，一名71歲砂石車駕駛因未收放防塵網，導致右轉時扯斷紅綠燈桿並將紅綠燈載走，10分鐘後才返回現場。由於該路段禁止大車通行，駕駛不僅面臨罰款，還需賠償號誌桿費用。另一起事故發生在蘇花改東澳隧道出口，砂石車右轉切入車道時撞上小客車，造成小客車旋轉180度後卡在分隔島，所幸無人重傷。
桃園事故發生在清晨5點多，71歲砂石車駕駛行經自強北路右轉光峰路時，未察覺車斗防塵網未放下，結果勾到紅綠燈桿並將其拉斷。更令人意外的是，紅綠燈掉落在車斗上被載走，駕駛約10分鐘後才返回現場，施工人員隨即將紅綠燈搬下車斗。龜山交通分隊分隊長謝坤璋表示，警方將依據道路交通管理處罰條例第60條2項2款，針對砂石車行駛禁行路段予以告發。事故造成交通號誌受損，經過近12小時搶修才恢復正常，駕駛除了面臨罰款外，還需賠償更換紅綠燈桿的費用，金額高達數萬元。
宜蘭事故則發生在上午接近10點，地點位於蘇花改東澳隧道台9線113.4公里處。當時一輛砂石車正要回南澳，在右轉切道時撞上同樣準備前往南澳的小客車。監視器畫面顯示，小客車剛出隧道準備右轉，砂石車越靠越近，在尚未完成轉彎前就碰撞到外側的小客車，導致小客車失控旋轉180度後卡在分隔島，車身明顯凹陷。值得注意的是，雖然蘇花改一般速限為70公里，但出隧道口往花蓮方向的速限已降為50公里。所幸小客車駕駛並無大礙。
這兩起事件再次提醒大型車輛駕駛必須提高警覺，確實檢查車輛狀態並遵守交通規則，以避免類似事故再次發生，危及自身與他人安全。
