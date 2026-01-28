砂石車半夜偷跑進土資場？ 基市：皆依規定行駛

（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市月眉土資場重啟收容，網友指稱向市府反映砂石車橫行，市府人員卻回應管不到半夜偷跑。市府今天說，進入土資場的砂石車須裝GPS受監管，目前都依規定時段行駛，且未偏離路線。

這名網友自稱住在基隆市暖暖區，昨天在社群平台發文指出，月眉土資場重啟後，「原本說好的『嚴格管制』根本是騙人的」，開車經過目睹砂石車在小路橫行。

網友指出，打電話詢問基隆市政府都市發展處建築管理科，向張姓男子反映，竟獲得回應「我們知道他們半夜會偷跑啦，我們也管不到，你直接去報警」，對方兩手一攤說「沒辦法」。

對此，都發處今天表示，依據中央今年土方清運新制，所有要進月眉土資場的砂石車都須裝設GPS，受到科技系統監管，截至目前為止尚無違規偏離路線行駛情形。

都發處指出，月眉土資場16日重啟收容以來，砂石車每日僅能在上午9時至下午5時通行，初期每天降為80車次，至今平均每日66車次進場，並有24小時科技執法監督。都發處持續與里長保持聯繫，地方尚無通報有檢舉或陳情意見，建管科也無張姓承辦人員。

都發處表示，對月眉土資場運營採「嚴格監督、有效監管」，民眾如發現砂石車違規偷跑情形，可提供相關事證給都發處，將依相關規定裁罰，以有效遏止及杜絕砂石車違規行為。

當地過港里長陳清池指出，據他觀察，砂石車都依規定路線行駛，還有義交協助指揮交通，市府除規定砂石車通行時段外，路線上也設有科技執法，砂石車不敢偷跑。（編輯：張雅淨）1150128