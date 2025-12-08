砂石車左轉釀禍 桃園蘆竹路口小貨車遭猛撞 駕駛骨折送醫

左轉未禮讓疑肇因 砂石車撞小貨車釀 1 傷。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市蘆竹區南青路與大華街路口今（8）日上午 9 時 30 分許發生一起交通事故，一輛砂石車與小貨車於路口發生猛烈碰撞，現場一度交通受阻。根據警方初步了解，42 歲黃姓男子駕駛砂石車沿南青路行駛，行經大華街口準備左轉時，與 54 歲湯姓男子駕駛、沿南青路直行往南崁方向的小貨車發生碰撞，撞擊力道相當強烈。

小貨車因瞬間衝擊而嚴重受損，湯姓駕駛受困車內，救護人員到場後迅速協助脫困，經檢視發現其腳部骨折並伴隨多處擦挫傷，立即送往長庚醫院治療。所幸雙方駕駛均無飲酒情形。警方依現場跡證初步研判，砂石車疑似轉彎未依規定禮讓直行車，但實際肇因仍待後續調查釐清。

廣告 廣告

在這起 A2 車禍處理期間，同一路段後方又於短時間內發生水泥預拌車與自小客車碰撞事故，導致南青路往南崁方向車流大幅回堵，現場一度交通壅塞，警方除立即疏導車流。

蘆竹分局呼籲，民眾行經路口時應務必遵守交通號誌與標線指示，轉彎車輛需禮讓直行車，切勿搶快或違規操作，以避免憾事發生。警方也提醒駕駛保持警覺、注意周遭車況，共同維護道路交通安全。(圖/警方提供)